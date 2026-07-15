No apto para cualquier bolsillo: el sofisticado restaurante de Lautaro Martínez que mezcla lo mejor de dos mundos

Ubicado en el corazón del exclusivo barrio de Brera, el local combina la tradición napolitana con sabores bien argentinos.

El restaurante se ubica en una de las zonas más sofisticadas de Milán. / Instagram @coraje.milano

Lautaro Martínez brilla como referente de la Selección Argentina, pero debajo de la cancha también lidera proyectos de gran envergadura junto a su esposa, Agustina Gandolfo. En 2022, la pareja inauguró Coraje Milano, un sofisticado restaurante ubicado en Brera, el barrio de moda de la capital lombarda, que hoy se consolida como un gran éxito comercial.

La carta del establecimiento incluye empanadas y cortes típicos que rinden honor a las raíces argentinas de sus dueños. Instagram @coraje.milano La propuesta nació del deseo de Gandolfo de recrear la calidez de la comida hecha en casa, rindiendo un especial tributo a su abuela mendocina. En una entrevista con el medio Il Mattino, la empresaria explicó que proyectó un espacio donde la cultura italiana y la sudamericana se encuentren para deleitar a un público internacional.

Fusión, diseño y raíces: el exclusivo restaurante de Lautaro Martínez El establecimiento cuenta con dos plantas diferenciadas: la planta baja está destinada a desayunos y meriendas, mientras que el piso superior, decorado con un estilo que equilibra lo clásico y lo moderno, recibe a los comensales para la cena. La cocina está a cargo del chef napolitano Domenico Paesano, creador de una carta fusión sumamente atractiva.

El diseño interior del local combina detalles modernos con un ambiente clásico y acogedor para los comensales. Instagram @coraje.milano Los precios para comer en el lugar oscilan entre los 40 y 70 euros por persona, según la plataforma The Fork. Entre las opciones más destacadas del menú se encuentran las empanadas tradicionales a 12,5 euros, el risotto de la casa y el postre insignia: la tarta Vesuvio, que sorprende con un abundante centro de dulce de leche.