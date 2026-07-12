Insólito: el techo de un restaurante se desplomó en medio de los festejos del triunfo de la Selección

Un grupo de hinchas celebraban el triunfo de Argentina ante Suiza en el techo de un restaurante cuando éste colapsó.

Los desaforados festejos de millones de argentinos tras el triunfo de la Selección ante Suiza dejó cientos de postales que inundaron las redes sociales. En las distintas latitudes del país, la euforia se apoderó de los ciudadanos que eligieron las formas más alocadas para celebrar la clasificación a semifinales del Mundial 2026.

En ese contexto, uno de los tantos videos que circuló en las redes corresponde a un grupo de jóvenes que treparon al techo de la galería de un restaurante. En medio de la algarabía desenfrenada, los hinchas comenzaron a saltar para gritar a los cuatro vientos cada canción de la Albiceleste. Sin embargo, no esperaban lo que vendría después.

Entre canto y canto, la estructura no soportó el peso de los aficionados que estaban sobre ella y terminó colapsando. Pese a que había una muchedumbre en el lugar, afortunadamente, por lo que se aprecia en el video, no hubo heridos de gravedad.

Tras el incidente, los jóvenes se incorporaron y siguieron una noche a puro festejo. Con el partido ante Inglaterra a la vuelta de la esquina (NdR: se disputará el próximo miércoles a partir de las 16), la pregunta que resuena es si la escena se volverá a repetir en unos pocos días.