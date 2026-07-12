"Gauchos vs. runners": el violento episodio que interrumpió una carrera de trail y quedó registrado en video

Un grupo de personas a caballo atacó a los participantes de la carrera de trail Doble Apolo y les bloqueó el paso del recorrido este domingo en Paso Córdoba, General Roca, en la provincia de Río Negro. El violento episodio ocurrió en los primeros kilómetros de la competencia, quedó registrado en videos y generó un fuerte repudio entre runners y vecinos.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a los gauchos impidiendo el paso de los competidores y protagonizando una tensa discusión en pleno circuito. No obstante, el debate también giró en torno al hecho de que los corredores podrían estar violando propiedad privada, lo que habría terminado por desatar la polémica.

Uno de los testigos, que participaba como camera runner de la competencia, relató lo ocurrido a través de sus redes sociales.

"Esto jamás lo vi en mi vida y espero no verlo más. En el kilómetro 2 de la ruta de la Doble Apolo, lugareños del sector atacaron violentamente a todos los corredores, sin dejarlos pasar libremente", escribió.

Además, pidió que intervenga la Justicia y expresó: "No a la violencia. La naturaleza es de todos. Que la Justicia se haga cargo".

En los videos difundidos también se observa a los jinetes bloqueando el paso de los participantes, mientras durante la discusión se escuchan reclamos dirigidos al organizador de la carrera y exigencias de dinero para permitir el avance.

Así promocionaban el evento de runners desde la organización. Instagram: @dobleapolo

La organización denunciará el hecho

Tras lo ocurrido, desde la organización de la Doble Apolo confirmaron que este lunes

presentarán una denuncia judicial junto a corredores y funcionarios municipales.

Los organizadores señalaron que la competencia se realiza desde hace 18 años y reconocieron que en otras ediciones ya habían recibido amenazas, aunque aseguraron que esta vez la situación escaló a un nivel de violencia inédito.

"Siempre recibimos amenazas antes del evento, pero ahora fueron más allá", afirmaron.