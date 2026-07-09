Interpol busca a una mujer que se habría fugado del país llevándose a su hija

Una mujer de 49 años oriunda de Rosario es buscada por Interpol luego de que la Justicia santafesina la acusara por la sustracción de su hija de 11 años sin autorización del padre llevándola fuera del país. La investigación sostiene que ambas estarían en Estados Unidos, país del que la mujer también posee nacionalidad.

El pedido de captura internacional fue impulsado por el fiscal Damián Cimino, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Interpol emitió una notificación roja para localizar y detener a Marina Sabatier con fines de extradición , mientras que también difundió una alerta amarilla para establecer el paradero de la niña.

La causa se inició en mayo de este año, cuando el padre de la menor, Mariano Diez, denunció que desconocía dónde se encontraba su hija. En un primer momento el expediente fue caratulado como averiguación de paradero, aunque posteriormente la Justicia determinó que la mujer había abandonado Argentina junto a la niña y nunca regresó.

Según informó TN, con esos elementos, los investigadores modificaron la calificación legal a sustracción de menor agravada y ampliaron la búsqueda a nivel internacional.

El caso tiene como antecedente una extensa disputa judicial entre los padres. Tiempo atrás, Sabatier denunció a su expareja por presunto abuso sexual infantil contra la niña. Sin embargo, esa acusación fue descartada por la Justicia tras distintas pericias y actuaciones judiciales.

Pese a ello, el vínculo entre padre e hija nunca se restableció. Según la denuncia presentada por Diez, hace ocho años que no puede verla y sostiene que las restricciones impuestas durante la investigación continuaron aun después de que las acusaciones perdieran sustento.

De acuerdo con la investigación, la mujer informó en un expediente del fuero de Familia que la menor realizaba sus estudios mediante la modalidad de home schooling en el estado de Florida. Esa situación fue observada por autoridades educativas santafesinas, que consideraron que la niña había dejado de asistir a la escuela en Rosario.

Ante este escenario, la Fiscalía solicitó la detención preventiva de la acusada y requirió que, en caso de ser localizada en territorio estadounidense, se active el proceso de extradición previsto en los tratados vigentes entre ambos países.

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