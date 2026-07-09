Detuvieron al abogado que chocó y provocó la muerte de una mujer en la Panamericana

Andrés Prieto Fasano, el abogado mediático e hijo de la exjueza de San Isidro Lidia María Fasano, fue detenido este jueves en el barrio porteño de Palermo, acusado de protagonizar el choque ocurrido en la autopista Panamericana en el que murió una mujer y otra persona resultó gravemente herida.

La detención se concretó luego de una investigación ordenada por el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, a cargo de Esteban Rossignoli, que dispuso tareas para establecer los posibles lugares donde podía encontrarse el imputado.

En ese marco, efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense identificaron dos inmuebles vinculados al abogado, uno en el partido bonaerense de San Isidro y otro en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de esa información se montó un operativo de vigilancia que permitió localizarlo cuando salía de un edificio del barrio de Palermo.

Según informaron fuentes policiales, Fasano se encontraba en silla de ruedas, con lesiones derivadas del siniestro, y estaba acompañado por su madre y su hermano al momento de ser arrestado. Debido a que el procedimiento se realizó en territorio porteño, intervino la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad.

La investigación está a cargo de la fiscal Carolina Asprella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Martínez, quien imputó al abogado por homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, en concurso real con lesiones culposas agravadas, debido a las graves consecuencias del accidente.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, partido de San Isidro. De acuerdo con la investigación, la camioneta Hyundai Creta conducida por Fasano impactó contra un Volkswagen Polo que era utilizado para prestar servicio mediante la aplicación Uber y que manejaba Pamela Ivonne Escobar Camacho.

Como consecuencia del violento impacto, la conductora perdió la vida, mientras que la pasajera que viajaba en el vehículo sufrió heridas de gravedad y permanece internada.

La causa tomó mayor repercusión luego de que trascendieran imágenes del hecho y surgieran cuestionamientos sobre el procedimiento posterior al accidente. Según se investiga, el abogado no habría sido sometido al test de alcoholemia en el lugar y tampoco fue trasladado a una dependencia policial, ya que habría abandonado la escena acompañado por otra abogada integrante de su familia.