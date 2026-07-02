Accidente en la Panamericana: diez autos protagonizaron un fuerte choque en cadena por el hielo en la calzada

El accidente ocurrió debido a la calzada congelada que provocó la pérdida de control de varios automóviles. No hubo personas heridas.

El accidente se originó por las formaciones de hielo que se produjeron en la calzada, producto de las bajas temperaturas.

Las bajas temperaturas volvieron a generar complicaciones en las rutas y, durante las primeras horas de este jueves, un importante choque en cadena involucró a diez vehículos sobre la autopista Panamericana, a la altura de calle Pueyrredón, en Luján de Cuyo, Mendoza. Pese a la magnitud del accidente, no hubo heridos.

El hielo en la calzada producto de las bajas temperaturas desencadeno el accidente, que involucró a los diez rodados. Mariano Godoy/MDZ El incidente se produjo cuando varios automovilistas perdieron el dominio de sus rodados al circular sobre una calzada cubierta por hielo, situación que derivó en una sucesión de colisiones.

Así quedaron los autos tras el incidente Mariano Godoy - MDZ No hubo heridos A raíz del siniestro, las autoridades dispusieron el corte total de la circulación en ambos sentidos de la autopista para facilitar las tareas de asistencia, remover los vehículos involucrados y garantizar la seguridad de quienes transitaban por el lugar.