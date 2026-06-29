Atropelló a una mujer y a una menor en Guaymallén, se dio a la fuga y terminó detenido en Maipú

Las dos peatones tuvieron que ser hospitalizadas tras ser embestidas por una camioneta. El conductor huyó del lugar, pero fue localizado y aprehendido minutos después.

Una mujer de 45 años y una adolescente de 15 resultaron heridas este lunes por la mañana luego de ser atropelladas por una camioneta en Guaymallén. Tras el impacto, el conductor escapó sin asistir a las víctimas, aunque minutos después fue localizado y detenido en Maipú.

El siniestro se registró cerca de las 10.40 en la intersección de Rodríguez y Jamaica, en el distritode Rodeo de la Cruz, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre dos peatones lesionadas.

Al arribar al lugar, efectivos policiales y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que ambas mujeres habían sido embestidas por una Toyota Hilux, cuyo conductor había continuado la marcha tras el hecho.

El conductor fue detenido tras la fuga Las víctimas recibieron asistencia médica en el lugar y luego tuvieron que ser trasladadas a distintos hospitales. La mujer de 45 años fue derivada al Hospital Central, donde le diagnosticaron politraumatismos moderados, mientras que la adolescente de 15 fue trasladada al Hospital Notti con politraumatismos varios.

En paralelo, la Policía desplegó un operativo para localizar al conductor de la camioneta. Minutos después, los efectivos lograron ubicar y aprehender al sospechoso en la zona de Rodeo del Medio, en Maipú.