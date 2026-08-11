Irrumpieron en una pollería armados, robaron $400 mil y huyeron en moto

Los delincuentes irrumpieron en el local ubicado Guaymallén, robaron dinero y le quitaron el celular a una clienta antes de huir.

Un grupo de delincuentes armados irrumpió durante la noche del lunes en una pollería de Guaymallén y escapó con $400.000 y el teléfono celular de una clienta que se encontraba en el comercio. Tras concretar el robo, los autores escaparon a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con información policial, el hecho se produjo alrededor de las 20 en el local ubicado sobre Bandera de los Andes al 10.500. Los delincuentes ingresaron al comercio y, bajo amenazas, concretaron el robo antes de abandonar rápidamente el lugar.

Buscan identificar a los autores Tras el asalto, un llamado a la línea de emergencia 911 permitió alertar sobre lo ocurrido. Cuando llegó el personal policial, entrevistó al responsable del comercio, un hombre de 32 años, quien aportó detalles sobre la secuencia y los elementos sustraídos.