Qué es el "condón USB" y cómo ayudan a evitar el robo de datos

Quedarse sin batería ya no representa el problema que era hace algunos años. Aeropuertos, hoteles, centros comerciales, estaciones de transporte e incluso algunos medios de movilidad ofrecen puertos USB para recargar dispositivos móviles de manera gratuita. Sin embargo, esa comodidad también abrió una puerta a nuevas amenazas informáticas y robo de datos personales.

Cada vez son más frecuentes las advertencias sobre el denominado juice jacking, un tipo de ataque que aprovecha puertos USB manipulados para intentar acceder a la información almacenada en teléfonos, tablets u otros equipos electrónicos. Frente a ese escenario surgió un accesorio poco conocido por el público general, pero cada vez más recomendado por especialistas en seguridad digital: los llamados " condón USB " o bloqueadores de datos .

Su nombre resulta llamativo, aunque su función es bastante sencilla: impedir que un puerto desconocido pueda intercambiar información con el dispositivo mientras este se está cargando.

A simple vista, un condón USB parece un pequeño adaptador convencional . Sin embargo, su diseño elimina físicamente las conexiones destinadas a la transmisión de datos y deja habilitados únicamente los pines encargados de suministrar energía.

En otras palabras, el teléfono recibe electricidad para recargar la batería, pero no puede enviar ni recibir archivos, evitando así que un equipo malicioso intente establecer comunicación con el dispositivo.

Esta medida apunta a reducir el riesgo del denominado juice jacking, un ataque mediante el cual ciberdelincuentes instalan software malicioso en estaciones de carga públicas.

Luke Sisak, asistente de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, explicó que "los criminales instalan un programa malicioso en los puertos de carga de las estaciones que infectan teléfonos y otros dispositivos de usuarios desprevenidos". Luke Sisak, asistente de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, explicó que "los criminales instalan un programa malicioso en los puertos de carga de las estaciones que infectan teléfonos y otros dispositivos de usuarios desprevenidos".

Según el funcionario estadounidense, las consecuencias pueden ser graves. "Una carga gratuita de tu dispositivo puede vaciar tu cuenta bancaria. Si los cibercriminales consiguen instalar el malware, pueden bloquear tu teléfono, robar información muy sensible como los datos del pasaporte o la dirección domiciliaria", advirtió.

Un USB público puede representar amenazas digitales, por eso especialistas recomiendan proteger los teléfonos móviles. Shutterstock

Cuándo conviene utilizarlos

Los bloqueadores de datos USB cobran especial importancia cuando no existe certeza sobre el origen del puerto de carga.

Aeropuertos, terminales de ómnibus, estaciones ferroviarias, hoteles, cafeterías o centros comerciales suelen ofrecer puntos de carga gratuitos que facilitan recuperar batería durante un viaje o una jornada de trabajo. En esos casos, un adaptador de este tipo añade una barrera adicional frente a posibles intentos de acceso no autorizado.

También pueden resultar útiles para quienes viajan con frecuencia o necesitan cargar el teléfono en lugares públicos donde no es posible verificar quién administra el puerto USB.

Su tamaño compacto permite llevarlos fácilmente junto al cargador o al llavero, y su precio suele rondar los 10 dólares, por lo que representan una inversión relativamente baja frente al valor de la información almacenada en un smartphone.

No obstante, estos dispositivos no reemplazan otras medidas de seguridad. Mantener actualizado el sistema operativo, descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y evitar conectar el teléfono a equipos desconocidos siguen siendo prácticas fundamentales para disminuir la exposición a ataques.

Los bloqueadores USB evitan el robo de información mientras los usuarios cargan sus dispositivos en lugares públicos. IBM

¿Alcanzan para proteger el celular?

Los condones USB constituyen una herramienta útil, aunque no una solución absoluta frente a las amenazas informáticas.

La compañía tecnológica IBM advirtió en uno de sus informes sobre ciberseguridad que las infecciones por programas maliciosos pueden "secuestrar la potencia informática, resultando en un mayor uso de la computadora y una ralentización de los dispositivos". El mismo documento también señalaba que el sector del transporte figuraba entre los más afectados por incidentes de seguridad, un dato que explica por qué los especialistas prestan especial atención a las estaciones de carga instaladas en esos espacios.

En la misma línea, Caleb Barlow, vicepresidente del área de ciberseguridad X-Force de IBM, respaldó el uso de estos adaptadores como una medida eficaz para reducir la superficie de ataque cuando es necesario recurrir a un puerto USB público.

Sin embargo, tanto IBM como la Fiscalía del Condado de Los Ángeles coinciden en que la mejor alternativa sigue siendo conectar el cargador directamente a un enchufe eléctrico utilizando el adaptador de corriente original. Otra recomendación habitual es llevar una batería portátil o power bank, una opción que elimina por completo la necesidad de utilizar estaciones de carga compartidas.

En definitiva, el denominado "condón USB" no son un accesorio imprescindible para todos los usuarios, pero sí pueden convertirse en un aliado valioso para quienes viajan con frecuencia o dependen de puertos públicos para mantener sus dispositivos con batería. En un contexto donde los teléfonos almacenan datos personales, bancarios y laborales, incorporar una capa adicional de protección puede marcar la diferencia entre una simple recarga y un problema de seguridad mucho más serio.