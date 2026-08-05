Los tres celulares Motorola de Mercado Libre que podés regalar por menos de $300.000

Con la llegada del Día del Niño , muchas familias comienzan a buscar regalos tecnológicos que combinen precio, rendimiento y utilidad para el día a día. Dentro de las opciones más elegidas, los celulares suelen ocupar un lugar destacado, especialmente entre adolescentes que buscan un dispositivo para comunicarse, jugar, sacar fotos y disfrutar contenido multimedia. En este contexto, Motorola y Mercado Libre ofrecen tres modelos que se destacan por sus descuentos y prestaciones, con precios que no superan los $300.000.

Se trata de equipos que apuntan a diferentes necesidades : desde quienes buscan un teléfono básico pero completo hasta usuarios que necesitan más memoria y mejor rendimiento.

El primero de los modelos destacados es el Motorola E15 , un equipo pensado para quienes buscan un smartphone accesible sin resignar algunas características importantes.

Uno de sus principales atractivos es su pantalla de 6,7 pulgadas, ideal para ver videos, utilizar redes sociales o disfrutar juegos móviles con una experiencia más cómoda. Además, incorpora altavoces estéreo con graves mejorados, un detalle que mejora el consumo de contenido multimedia.

En el apartado fotográfico, cuenta con una cámara impulsada por inteligencia artificial capaz de capturar imágenes de buena calidad para el uso cotidiano. A esto se suma un procesador MediaTek Helio G81 Extreme, acompañado por un funcionamiento pensado para tareas habituales como mensajería, navegación y aplicaciones sociales.

Otro punto fuerte es la autonomía. Su batería de 5.200 mAh permite utilizar el equipo durante gran parte del día sin depender constantemente del cargador. También incorpora carga TurboPower, sensor de huella digital y resistencia al polvo y salpicaduras.

Actualmente, el Motorola E15 aparece en Mercado Libre con un precio de $216.999, luego de una rebaja del 31% sobre su valor anterior de $314.599. Además, permite financiar la compra en seis cuotas de $48.821.

El Motorola E15 sobresale por su gran pantalla, batería de larga duración y precio promocional accesible para familias. Motorola

Motorola G14: más almacenamiento y cámara de 50 megapíxeles

Para quienes buscan un equipo con mejores especificaciones, el Motorola G14 se presenta como una alternativa equilibrada dentro de la gama económica.

El dispositivo cuenta con una pantalla IPS de 6,5 pulgadas y un sistema de cámaras compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles acompañado por una cámara secundaria de 2 MP. En la parte frontal incorpora una cámara de 8 MP para selfies y videollamadas.

En cuanto al rendimiento, integra un procesador Unisoc T616 Octa-Core de 2 GHz junto con 4 GB de memoria RAM, una combinación pensada para el uso diario, redes sociales, navegación y aplicaciones habituales.

Uno de sus puntos destacados es el almacenamiento interno de 128 GB, una capacidad que permite guardar una gran cantidad de fotos, videos y aplicaciones sin preocuparse rápidamente por el espacio disponible.

También incluye batería de 5.000 mAh, reconocimiento facial, sensor de huella digital y diseño liberado para utilizar con cualquier compañía telefónica.

Su precio actual en Mercado Libre es de $280.000, con la posibilidad de acceder a seis cuotas de $62.995.

El Moto G14 incorpora cámara principal de 50 megapíxeles y 128 GB de almacenamiento para guardar fotos y aplicaciones. Motorola

Motorola G15: más memoria y prestaciones para usuarios exigentes

El tercer modelo recomendado para regalar este Día del Niño es el Motorola G15, una alternativa que se acerca al límite de los $300.000 pero ofrece características superiores.

El equipo llega con 8 GB de RAM —4 GB físicos y 4 GB adicionales mediante RAM Boost— y 128 GB de almacenamiento interno, una configuración pensada para quienes utilizan varias aplicaciones al mismo tiempo o buscan mayor fluidez.

Cuenta con Android 15, procesador MediaTek G81 y una pantalla con tecnología LTPS. En fotografía incorpora una cámara principal de 50 MP, un lente gran angular de 5 MP y una cámara frontal de 8 MP.

Además, suma conectividad moderna con Bluetooth 5.4, WiFi 5, NFC y posibilidad de utilizar doble SIM. Su batería de 5.200 mAh promete una buena autonomía, mientras que el sensor de huella digital aporta mayor seguridad.

El Motorola G15 tiene un precio promocional de $299.999, con un descuento del 25% respecto a su valor anterior de $399.999. También puede financiarse en seis cuotas de $67.494.

El Motorola G15 suma más memoria RAM, Android 15 y conectividad moderna para usuarios con mayores exigencias tecnológicas. Motorola

Tres alternativas para regalar tecnología sin gastar de más

Con propuestas diferentes, estos tres celulares Motorola aparecen como opciones interesantes para el Día del Niño. El Moto E15 destaca por su precio y autonomía, el Moto G14 suma mejores cámaras y almacenamiento, mientras que el Moto G15 ofrece mayor memoria y un rendimiento más preparado para los próximos años.

Para quienes buscan regalar un smartphone funcional, moderno y dentro de un presupuesto controlado, estas ofertas de Mercado Libre representan una oportunidad para acceder a un equipo nuevo sin superar los $300.000.