Xiaomi: El Redmi Note 17 5G desembarca de forma oficial con pantalla y batería bestiales

Xiaomi presentó su nuevo celular de gama media con el procesador Snapdragon 4 Gen 4 y protección Gorilla Glass.

Xiaomi concretó la presentación formal de su nuevo dispositivo para el mercado de consumo masivo. A través del lanzamiento oficial del Redmi Note 17 5G, la empresa renovó su catálogo con un equipo que suma una batería de 8.000 mAh pensada para otorgar hasta tres días de autonomía continua sin requerir recargas intermedias.

El nuevo Redmi Note 17 5G incorpora un panel con tasa de refresco a 120 hertz. Tiktok - qiancheng99 El teléfono gama media llega acompañado por una estructura resistente que incorpora el cristal protector Corning Gorilla Glass 7i frente a caídas accidentales. El fabricante confirmó que el equipo estará disponible en opciones de color azul, violeta y negro.

Procesador Snapdragon y autonomía en la línea Redmi Note En el apartado del procesamiento, el dispositivo integra el chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 para ejecutar aplicaciones y juegos de forma fluida. Esta arquitectura de hardware optimiza el uso de la memoria en tareas de navegación, llamadas y reproducción de videos. La presencia de este componente asegura conectividad a redes móviles de quinta generación de manera estable.

El Redmi Note 17 posee una batería de 8000 mAh. Xiaomi La integración de la batería de 8.000 mAh representa el rasgo técnico más sobresaliente de la familia de celulares Redmi Note. Según pruebas de laboratorio de la propia firma, este acumulador permite sostener jornadas de uso intensivo de más de 72 horas. Esta especificación atiende las necesidades de usuarios que demandan movilidad prolongada sin depender de un tomacorriente.

Pantalla TrueColour AMOLED y el ecosistema de Xiaomi El frente del dispositivo alberga un panel TrueColour AMOLED de 120 hertz con cobertura del 100 por ciento del espacio de color DCI-P3. La frecuencia de actualización adaptativa ajusta la velocidad según el tipo de archivo visible para ahorrar energía en lecturas prolongadas. La calidad visual de la pantalla favorece el consumo de plataformas de streaming en alta definición.