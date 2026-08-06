Las cuatro mejores funciones de Xiaomi HyperOS 3 para optimizar tu celular

La actualización del sistema operativo de Xiaomi suma utilidades poco visibles para mejorar la experiencia de uso diario. A través de la capa HyperOS 3 , la marca integra seis nuevas animaciones para el sensor de huellas, accesos rápidos para widgets y herramientas para liberar almacenamiento en pocos pasos.

La renovación del entorno gráfico prioriza la fluidez de las interacciones cotidianas en la pantalla de inicio. Esta versión optimiza los tiempos de carga de las aplicaciones y añade gestos táctiles que evitan el desgaste del botón físico de encendido.

La primera novedad destacada reside en la sección de efectos del lector biométrico. El sistema añade seis diseños coloridos que recuerdan a las interfaces de versiones anteriores como MIUI 14 . Para modificarlas, la persona debe ingresar a los ajustes de personalización y seleccionar la opción de efectos con huella digital.

En segundo lugar, la plataforma simplifica el acceso a las herramientas en pantalla. Al mantener presionado el ícono de cualquier aplicación, el menú desplegable muestra la alternativa de agregar componentes directos. Por ejemplo, la herramienta de reloj ofrece hasta diez formatos diferentes para ubicar en el escritorio del teléfono .

La tercera función práctica consiste en el bloqueo de pantalla mediante dos toques seguidos sobre un espacio vacío. Esta opción se activa dentro del menú de pantalla de inicio y evita presionar el botón lateral del chasis.

La cuarta herramienta resuelve la acumulación de archivos innecesarios en la memoria interna. Al ingresar al perfil dentro de la aplicación de la tienda, el panel muestra la pestaña de desinstalación. Desde este apartado, la interfaz indica la cantidad de megabytes que se liberan al borrar los programas de poco uso en el teléfono.

Xiaomi posee un optimizador de espacio y limpiador integrado. Imagen generada con IA

Organización del cajón de aplicaciones en dispositivos Xiaomi

La quinta función oculta modifica la estética del cajón de aplicaciones principal. Dentro de los ajustes del menú, el usuario activa la casilla para agrupar los íconos según su color. Cada cambio entre categorías muestra una animación fluida en el panel táctil.

En este mismo apartado de configuración, la firma Xiaomi permite modificar la opacidad del fondo. La persona ajusta el nivel de transparencia del menú para reemplazar los colores sólidos blanco o negro por una vista borrosa del fondo de pantalla principal.

El lanzamiento de HyperOS 3 optimiza la velocidad en diversos modelos de la firma Xiaomi. Imagen generada con IA

Alcance de la actualización de la marca Xiaomi

Estas opciones indocumentadas mejoran la velocidad de interacción en el catálogo de dispositivos de la empresa. Las herramientas de personalización reducen los pasos necesarios para configurar el escritorio a gusto de cada persona.

La llegada paulatina del sistema HyperOS alcanza a diferentes líneas de producto en el mercado global. Los consumidores que actualicen sus equipos a HyperOS 3 recibirán estos ajustes de diseño para gestionar la memoria y la apariencia de su teléfono Xiaomi con mayor libertad.