Top 3 de teléfonos con la mejor batería del mercado

Los fabricantes apuestan por la tecnología de silicio-carbono para ofrecer más de 8.000 mAh sin aumentar el grosor de los teléfonos.

La industria del consumo móvil transformó el desarrollo de acumuladores de energía para resolver las exigencias de usuarios avanzados. A través de tecnologías como el ánodo de silicio-carbono y la carga puenteada, estos tres teléfonos ofrecen una autonomía prolongada de 8.000 mAh o más, manteniendo diseños delgados, pantallas de alta tasa de refresco y procesadores de última generación.

Anteriormente, los dispositivos con baterías gigantes requerían chasis gruesos y pesados o sacrificaban componentes fotográficos para ajustar costos. Las propuestas actuales rompen ese límite estructural al combinar sensores fotográficos profesionales, pantallas de alto brillo y resistencia al agua con empaques livianos que rondan los 200 gramos.

Xiaomi 17 Max y su propuesta de gama alta El primer lugar del listado corresponde al modelo de la marca Xiaomi, un equipo que evita los compromisos habituales al posicionarse como una alternativa de nivel superior. La unidad integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 acompañado por una pantalla LTPO OLED de 6,9 pulgadas a 1,5K con un brillo máximo de 3.500 nits. Su celda alcanza los 8.000 mAh de capacidad.

Xiaomi 17 Max: la apuesta por el rendimiento de las baterías. Imagen generada con iA A diferencia de otros modelos del segmento, el equipo suma un sistema de cámaras firmado por Leica con un sensor principal de 200 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles. El dispositivo soporta carga rápida por cable de 100 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios. La firma Xiaomi ofrece este teléfono para personas que exigen fotografía profesional y autonomía extensa.

OnePlus Nord 6 con funciones de inteligencia artificial El segundo escalón del catálogo lo ocupa el modelo de la firma OnePlus, una opción que combina una batería de 9.000 mAh de silicio-carbono con herramientas de inteligencia artificial. El dispositivo utiliza el chip Snapdragon 8s Gen 4, 12 GB de memoria RAM y un panel AMOLED de 6,78 pulgadas con frecuencia de actualización a 165 hertz.