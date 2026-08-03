Tres teléfonos gama media de Xiaomi que no le regalaría ni a mi peor enemigo

Como antigua usuaria de la gama media de Xiaomi , reconozco que la línea Note es excelente para el uso diario por su equilibrio entre rendimiento y costo. Sin embargo, en el mercado local existe una gama aún más baja que aparece disfrazada de gama media y que atrae a muchos compradores con precios tentadores que rondan los $300.000 pesos argentinos.

Aunque esa cifra resulta sumamente atractiva para el bolsillo, conviene no dejarse engañar por las promociones. En la práctica cotidiana, estos teléfonos muestran severas limitaciones técnicas: al intentar realizar tareas tan simples como pagar con Mercado Pago o encender la linterna, los equipos sufren demoras, se traban y dejan de responder.

Evaluando la fluidez general de un dispositivo de gama media o baja, existen terminales de la marca Xiaomi que demuestran dificultades para resolver tareas simultáneas debido al uso de arquitecturas lógicas de baja potencia en su línea de montaje. La adquisición de un teléfono así demanda una revisión profunda que trascienda la mera capacidad de guardar archivos, fotos o videos.

Muchas plataformas comerciales promocionan equipos destacando que cuentan con el almacenamiento necesario para el usuario, pero omiten detallar la escasez de componentes físicos esenciales para la multitarea. Por este motivo, la presencia de poca RAM y la integración de arquitecturas de hardware desactualizadas de la serie Redmi C convierten a estos tres equipos en opciones no recomendables para la compra.

Este dispositivo constituye el primer ejemplo de la problemática de fluidez dentro del escalón de entrada de la marca china. El exponente de la familia Redmi C se estructura en base al procesador MediaTek Helio G85, un chip de ocho núcleos acotado para las exigencias de las aplicaciones contemporáneas. Si bien se comercializan opciones que ofrecen un almacenamiento de 128 GB o 256 GB, su configuración base opera con apenas 4 GB de memoria RAM de tipo eMMC 5.1.

El módulo de memoria RAM del Xiaomi Redmi 13C limita la ejecución simultánea de las plataformas de comunicación. Imagen generada con IA

Esta combinación técnica ralentiza los procesos y genera congelamientos temporales, provocando que los circuitos integrados se noten lentos en el día a día al navegar por internet.

Xiaomi Redmi 14C

La variante que sucedió a la generación previa replica el comportamiento defectuoso de la línea debido a deficiencias en su placa central. El armazón aloja el circuito integrado MediaTek Helio G81-Ultra, una plataforma de bajo costo que reduce el consumo de energía a costa de sacrificar la velocidad de cálculo.

La placa central del Xiaomi Redmi 14C genera demoras perceptibles al abrir herramientas en dispositivos que no alcanzan el rendimiento de la gama media. Imagen generada con IA

El teléfono de Xiaomi dispone de un espacio de almacenamiento interno de 128 GB, pero la persistencia de un módulo de memoria RAM inicial de 4 GB satura el canal de transferencia de datos de manera prematura. El desbalance de hardware genera una pérdida constante de eficiencia, distanciando su rendimiento de los estándares aceptables de una gama media equilibrada.

Xiaomi Redmi 15C

Este terminal completa el grupo de teléfonos cuyo rendimiento se degrada ante la falta de componentes físicos de mayor escala. El aparato mantiene la dependencia de la serie Redmi C con el procesador MediaTek Helio G81 Ultra, un chip que manifiesta problemas de latencia al administrar el entorno gráfico de HyperOS.

El procesador de la línea Redmi C del modelo 15C carece de las frecuencias de reloj necesarias para realizar tareas complejas. Imagen generada con IA

A pesar de que la empresa destaca la inclusión de una memoria interna de hasta 256 GB para guardar archivos pesados, el piso de 4 GB de RAM resulta insuficiente para procesar las actualizaciones de fondo. Las limitaciones de hardware sitúan al teléfono de Xiaomi por debajo de los niveles de fluidez necesarios, consolidando una alternativa obsoleta para el uso diario diario.