Nueva gama baja en Xiaomi: el nuevo Redmi 17C debuta en el mercado con un procesador de MediaTek

Xiaomi presentó su nuevo dispositivo móvil destinado al segmento de entrada. La unidad incorpora una pantalla a 120 Hz y una batería de gran capacidad.

La división de dispositivos de costo accesible registra novedades mediante el lanzamiento de hardware orientado al rendimiento cotidiano básico. La corporación Xiaomi formalizó la presentación de su nuevo modelo portátil, un equipo que combina un procesador de la serie Ultra con un precio competitivo para los mercados internacionales.

Especificaciones técnicas del nuevo Redmi 17C La ingeniería del Redmi 17C equilibra las dimensiones físicas con componentes de consumo moderado. El armazón mide 171,88 por 77,8 por 8,22 milímetros y registra un peso total de 206 gramos. La pantalla consta de un panel IPS LCD de 6,88 pulgadas con una resolución de 720 por 1.640 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y un nivel de brillo máximo que alcanza los 600 nits para la visualización en exteriores.

El módulo de hardware del Redmi 17C incorpora un procesador Helio G81 Ultra desarrollado para las tareas cotidianas. Xiaomi China El procesamiento de datos depende del circuito integrado MediaTek Helio G81 Ultra, una plataforma que trabaja junto a 4 GB de memoria RAM. El almacenamiento interno ofrece variantes físicas de 64 GB y 128 GB, con la posibilidad de expandir la capacidad mediante tarjetas externas. En el apartado de la seguridad, los ingenieros de Xiaomi colocaron un lector de huellas dactilares sobre el lateral de la carcasa, compartiendo posición con el botón físico de encendido.

Rendimiento y software para el segmento de gama baja La autonomía general del Redmi 17C se sustenta mediante una celda de energía de 5.160 mAh, una capacidad que admite un sistema de carga rápida de 18 vatios por cable. La sección fotográfica trasera del teléfono aloja un captor principal de 13 megapíxeles, mientras que la parte frontal dispone de una lente de 5 megapíxeles para la captura de retratos. El software que administra los procesos lógicos es el sistema HyperOS 3, un entorno que opera sobre la base de Android 16.