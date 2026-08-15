Xiaomi: La serie POCO F9 incorporará una pantalla avanzada de 185 hertz para videojuegos

Xiaomi lanzó en Asia su nueva línea de celulares orientada al alto rendimiento en videojuegos. A través del despliegue de la serie POCO F9 , la marca integra paneles profesionales de 185 hertz fabricados por TCL Huaxing, tecnología de protección ocular con polarización circular y atenuación DC a brillo completo.

La incorporación del material emisor de luz C11 y la tecnología Super Pixel permite mantener un nivel de brillo elevado sin disparar el consumo de energía durante sesiones de uso intenso. Esta combinación busca resolver el desgaste de la batería en títulos de competencia.

La familia debutó en China bajo la denominación REDMI K100 Pro con diversas opciones de almacenamiento y valores de venta. La versión inicial de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de espacio almacenamiento interno cotiza en 3.999 yuanes, lo que equivale a unos 570 dólares en el mercado internacional .

Por su parte, la variante más equipada con 16 GB de RAM y 1 TB de capacidad alcanza los 5.999 yuanes, aproximadamente 860 dólares. Los comercios locales aplican subsidios gubernamentales y promociones de lanzamiento que reducen el costo final de las unidades.

Fuentes de la industria confirman que estos modelos llegarán al mercado internacional bajo el sello de la línea POCO F9 . Las versiones globales adoptarán las denominaciones comerciales POCO F9 Pro y POCO F9 Ultra para cubrir la gama de alto rendimiento.

La serie POCO F9 equipa una pantalla profesional pensada para competencias de esports.

Sin embargo, las variantes internacionales incluirán baterías de menor capacidad en comparación con las versiones asiáticas. La versión china Pro Max integra una batería de 9.070 mAh y sonido ajustado por Bose, pero la empresa todavía no confirmó el tamaño exacto de los componentes para el resto de los países.

Los modelos de la línea POCO F9 llegarán al mercado internacional con baterías adaptadas. Imagen generada con IA

Tecnología de pantalla TCL Huaxing para la serie POCO F9

La utilización del compuesto orgánico C11 representa un avance técnico en el catálogo de componentes de la empresa Redmi. El desarrollo conjunto con TCL Huaxing equilibra la emisión de luz y el gasto eléctrico al ejecutar aplicaciones pesadas a 185 hertz de frecuencia.

Asimismo, el sistema de polarización circular reduce el cansancio de la vista durante jornadas de lectura o juego prolongado. La presencia de esta tecnología en la serie POCO F9 posiciona a la marca Redmi como una alternativa competitiva para usuarios que buscan pantallas avanzadas dentro del segmento móvil.