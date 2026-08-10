Redmi K100 Pro vs. Redmi K100 Pro Max: las diferencias que revelan las filtraciones

La división de celulares Redmi de la corporación tecnológica Xiaomi ultima los detalles para el lanzamiento de sus próximos dispositivos insignia. A través de los datos filtrados sobre el Redmi K100 Pro , la marca muestra una estrategia donde la variante estándar y el modelo Pro Max comparten casi la totalidad del hardware de procesamiento, reservando solo incrementos puntuales en la capacidad de la batería y el brillo de la pantalla para la opción más avanzada.

La decisión de utilizar el mismo procesador en ambos equipos marca un giro en la estrategia comercial de la empresa . La memoria RAM alcanzará hasta 16 GB con un almacenamiento UFS 4.1 de 1 TB en las dos variantes. Asimismo, la conectividad integra soporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, puerto USB-C 3.2, chip NFC y emisor de infrarrojos. El lector de huellas dactilares ultrasónico y los altavoces estéreo firmados por la compañía Bose estarán presentes en ambas opciones de la marca Redmi .

El punto de diferenciación más claro entre ambos dispositivos reside en la capacidad del acumulador de energía. El modelo estándar equipa una batería de silicio-carbono de 8.560 mAh, mientras que la variante Redmi K100 Pro Max eleva esa cifra hasta los 9.070 mAh.

Los dos modelos de Redmi equiparán un sensor principal de 200 megapíxeles y un periscopio de 50 megapíxeles.

Pese a la diferencia en la cantidad de miliamperios, la tecnología de recarga es idéntica en ambos casos. Las dos unidades soportan carga rápida por cable de 100 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios, añadiendo la función de carga reversible por cable e inalámbrica.

El panel frontal de los dos teléfonos utiliza la tecnología AMOLED de 6,9 pulgadas con tasa de refresco a 185 hertz y compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y atenuación PWM de 2560Hz. La resolución permanece sin cambios entre las dos versiones.

La única variación técnica se ubica en el nivel de brillo máximo, donde el modelo Pro Max alcanza los 4.500 nits de intensidad. Esta mejora favorece la visión del panel bajo la luz solar directa sin alterar la calidad del color.

Mismo sistema de cámaras para la línea Xiaomi

A diferencia de otros fabricantes que reservan los mejores sensores para sus teléfonos más costosos, esta serie mantiene el mismo apartado fotográfico. Ambos dispositivos incorporan un sensor principal de 200 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom de 5 aumentos y un gran angular de 50 megapíxeles, acompañados por una cámara frontal de 32 megapíxeles.

La estructura del chasis mantiene la resistencia al agua y al polvo bajo las certificaciones IP68 e IP69 con protección de cristal Dragon Crystal. La estrategia de Xiaomi ofrece dos alternativas de gama alta con idéntica potencia y capacidad fotográfica, permitiendo que la persona elija según su necesidad de autonomía.