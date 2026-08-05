El Xiaomi Redmi 17 5G filtra su diseño con un procesador y batería que nadie imaginó

Xiaomi prepara la renovación de su catálogo de celulares para el mercado internacional. A través de una filtración reciente de imágenes y datos de rendimiento, el Redmi 17 5G confirmó la presencia del procesador Snapdragon 4 Gen 5 de Qualcomm y una batería amplia de 7.500 mAh.

El dispositivo de Xiaomi estará disponible en colores negro, azul y una versión naranja con acabado que simula cuero para mejorar el agarre de la mano. Las dimensiones del chasis alcanzan los 170,12 × 74.42 × 8.8 milímetros y un peso total de 235 gramos.

El equipo equipa un panel LCD de 6,9 pulgadas con una resolución HD+ de 1600 × 720 píxeles. La pantalla ofrece compatibilidad con tres frecuencias de refresco: 60, 90 y 120 hertz según las necesidades del usuario. En materia de luminosidad, el brillo estándar alcanza los 675 nits, mientras que el modo de alta intensidad llega a los 825 nits para facilitar la visión en exteriores.

La velocidad de adaptación del panel ayuda a reducir el gasto energético en tareas simples de lectura o navegación. A pesar de conservar bordes visibles en el frente, el equipo de la marca REDMI busca compensar las dimensiones con una superficie de visualización cómoda para reproducir videos y juegos.

En el interior del dispositivo opera el chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 , fabricado en un proceso de 4 nanómetros con una velocidad máxima de 2,45 GHz. La autonomía depende de una batería de 7.500 mAh compatible con carga rápida de 45 vatios mediante puerto USB-C. Esta combinación asegura jornadas prolongadas de uso sin interrupciones para cargar la unidad.

La nueva propuesta de Xiaomi para la gama media. Shutterstock

El sistema operativo instalado de fábrica es HyperOS 3, desarrollado sobre la base de Android 16. La corporación Xiaomi mantiene en este teléfono la conectividad de red 5G y 4G en doble tarjeta SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 y chip NFC para pagos de proximidad.

Sistema de cámaras y conectividad en el teléfono

El apartado fotográfico del equipo cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles con inteligencia artificial, acompañado por un sensor QVGA secundario destinado a reducir el parpadeo en las tomas. La cámara frontal para autorretratos posee una resolución de 8 megapíxeles en la perforación del vidrio.

El dispositivo conserva el conector analógico de 3,5 milímetros para auriculares y añade altavoces estéreo con aumento de volumen del 300 por ciento. Con este lanzamiento, la línea REDMI de la firma Xiaomi apunta al segmento de entrada con conectividad moderna y batería extensa en su catálogo general.