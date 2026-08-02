Xiaomi despliega la actualización HyperOS 3.1 en 28 versiones para sus dispositivos

La empresa china distribuyó un nuevo paquete de firmware para teléfonos Xiaomi y tablets en mercados de Europa, Asia y América Latina.

La firma Xiaomi mantiene un calendario constante de revisiones para su ecosistema de productos.

Xiaomi intensificó el ritmo de mantenimiento de su plataforma operativa durante el presente mes. A través del despliegue de HyperOS 3.1, la marca distribuye un lote de 28 versiones de software orientadas a renovar la seguridad y el rendimiento en teléfonos de sus distintas gamas comerciales.

La gama media de Xiaomi actualiza su software. Shutterstock Distribución regional del paquete de software para teléfonos Las nuevas versiones abarcan modelos de la serie principal, terminales POCO y dispositivos de la línea REDMI. Entre las unidades alcanzadas por esta ola de mantenimiento destacan los modelos POCO F7 Pro, REDMI K80, Redmi Note 13 Pro+ y la tableta Xiaomi Pad 6 Max 14. La firma asiática unificó la entrega de estos paquetes bajo el código de versión 3.0.300 y sus variantes regionales.

El despliegue abarca regiones como China, Indonesia, Rusia, Taiwán, Turquía y el Área Económica Europea. Los archivos del firmware solucionan fallas del sistema y aplican parches de seguridad periódicos. Esta distribución coordinada asegura que los teléfonos de catálogo reciente reciban las correcciones necesarias para sostener la estabilidad operativa diaria.

HyperOS 3.1: La actualización para los teléfonos abarca modelos de gama alta, media y opciones económicas. Shutterstock El alcance del sistema de la marca Xiaomi en su catálogo global La actualización alcanza tanto a los teléfonos insignia como el Xiaomi 13T Pro como a las opciones económicas POCO C85 5G y REDMI 15C 5G. Aunque la empresa no publicó un historial detallado con cambios visuales, la estructura de los archivos prioriza la optimización general de la memoria y la fluidez de las aplicaciones.