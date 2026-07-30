Xiaomi confirma la fecha de lanzamiento oficial del nuevo Redmi Note 17

Redmi presentará sus nuevos dispositivos de la gama media de Xiaomi con pantalla AMOLED y una batería de 8.000 mAh.

La firma Xiaomi fijó el evento de presentación de su gama media Redmi Note para agosto.

La división de dispositivos móviles de Xiaomi definió la llegada de su nueva línea de celulares para el mercado internacional. La empresa confirmó que los modelos Redmi Note 17 y Note 17 Pro debutarán oficialmente el 6 de agosto en India, acompañados por pantallas AMOLED y una batería de 8.000 mAh que coincide con la versión lanzada previamente en China.

El nuevo Redmi Note 17 llegará al mercado internacional con pantalla AMOLED y gran autonomía. Xiaomi Procesador Snapdragon y autonomía de la serie Redmi La filtración de pruebas de rendimiento en la plataforma Geekbench confirmó que el modelo base para India compartirá la arquitectura de hardware del mercado oriental. El equipo integra el procesador Snapdragon 4 Gen 4 de Qualcomm, acompañado por 8 gigabytes de memoria RAM y la capa de personalización HyperOS 3 sobre el sistema operativo Android 16. Esta configuración busca optimizar el consumo de energía en tareas rutinarias.

En el apartado energético, la incorporación de la batería de 8.000 mAh coloca a la línea Redmi por encima del promedio del mercado en capacidad. Esta especificación técnica asegura jornadas extensas de uso sin necesidad de recurrir al cargador. La marca ofrecerá las unidades en opciones de color azul y violeta desde el día de su debut comercial.

La línea Redmi de la compañía asiática incluye variantes en colores azul y violeta. Xiaomi Sistema de cámaras y presencia de la marca Xiaomi en el mercado En materia de captura audiovisual, el dispositivo mantiene una configuración sobria pero eficiente para la gama media. El equipo equipa un sensor principal de 50 megapíxeles en la parte posterior y una cámara frontal de 8 megapíxeles para autorretratos y videollamadas. Este esquema fotográfico prioriza la resolución de la lente primaria sobre la acumulación de sensores secundarios.