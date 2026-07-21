Cinco mejores alternativas al Xiaomi 17T Pro para aprovechar en 2026
¿Buscás potencia sin pagar de más? Analizamos las mejores opciones frente al Xiaomi 17T Pro, el teléfono del momento que revoluciona el mercado.
El desembarco del esperado Xiaomi 17T Pro sacude las estanterías de las tiendas tecnológicas en toda la Argentina. Sin embargo, los usuarios locales buscan alternativas inteligentes que ofrezcan un rendimiento similar o superior. Analizar el mercado actual permite descubrir qué teléfono premium se adapta mejor a las exigencias de cada bolsillo.
La evolución de la telefonía móvil acelera su marcha con procesadores de última generación y baterías colosales que transforman la experiencia diaria. Los creadores de contenido, fanáticos de los videojuegos y profesionales corporativos ya no dependen de una sola marca para disfrutar de pantallas fluidas o cámaras con zoom de alta definición, dinamizando las opciones comerciales de la temporada.
Poco F8 Ultra y OnePlus 15R lideran la competencia
Dentro del mismo grupo empresarial, el Poco F8 Ultra se posiciona como una de las mejores alternativas disponibles. Este dispositivo, que la firma presentó a finales del año pasado, incorpora una pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas y el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Esta configuración resulta ideal para tareas pesadas y sesiones de juego intensivas durante este 2026. Además, suma una batería de 6500 mAh con carga rápida de 100 W, audio Bose y un zoom periscópico de 5x por un costo de 729 dólares.
Por su parte, el OnePlus 15R equilibra la balanza con su pantalla AMOLED a 165 Hz y el sistema operativo OxygenOS 16. Aunque su juego de cámaras de 50 MP prescinde de los grandes aumentos ópticos, su batería de 7400 mAh asegura jornadas completas de autonomía. Su valor oscila entre los 699 y 749 dólares en los canales comerciales, ofreciendo un desempeño fluido en el día a día.
Honor 600 Pro: el rey del brillo y la fotografía avanzada
El Honor 600 Pro elige un camino diferente y prioriza la experiencia multimedia premium. El panel AMOLED de 6,57 pulgadas alcanza un brillo pico de 8000 nits, ideal para exteriores soleados. En el dorso destaca un sensor principal de 200 megapíxeles que trabaja en conjunto con un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5x. Este teléfono añade el chip Snapdragon 8 Elite, una celda de 7000 mAh y las máximas certificaciones de resistencia al agua IP68 e IP69K.
Poco X8 Pro Max: autonomía imbatible a un precio demoledor
Para quienes buscan ahorrar sin perder rendimiento, el Poco X8 Pro Max rompe los esquemas tradicionales. Es el primer dispositivo de la marca en portar el apellido Pro Max, ofreciendo el procesador MediaTek Dimensity 9500s. Su verdadero atractivo radica en una colosal batería de 8500 mAh, una de las más grandes del sector móvil convencional en 2026. Su precio se sitúa entre los 414 y 485 dólares, convirtiéndose en una de las alternativas más atractivas del mercado actual.
Samsung Galaxy S25 FE: el teléfono de soporte extendido frente al Xiaomi 17T Pro
El gigante surcoreano dice presente en esta disputa con el Samsung Galaxy S25 FE, una propuesta que arranca en los 649 dólares. Quienes eligen este modelo acceden de forma directa al ecosistema One UI y a las herramientas de asistencia inteligente de Galaxy AI. A pesar de que su batería resulta más pequeña y su velocidad de recarga es menor frente al Xiaomi 17T Pro, el soporte técnico a largo plazo y la sincronización con accesorios justifican su adquisición para el uso cotidiano.
La diversificación de la alta gama beneficia directamente al consumidor. Las marcas abandonan el conformismo técnico y pujan por ofrecer ventajas exclusivas, ya sea en longevidad energética, brillo extremo o soporte de software. La decisión final depende de las prioridades individuales en un ecosistema móvil que no detiene su marcha.