Cinco mejores alternativas al Xiaomi 17T Pro para aprovechar en 2026

¿Buscás potencia sin pagar de más? Analizamos las mejores opciones frente al Xiaomi 17T Pro, el teléfono del momento que revoluciona el mercado.

El mercado de alta gama se renueva en 2026 con grandes alternativas de rendimiento y autonomía.

El desembarco del esperado Xiaomi 17T Pro sacude las estanterías de las tiendas tecnológicas en toda la Argentina. Sin embargo, los usuarios locales buscan alternativas inteligentes que ofrezcan un rendimiento similar o superior. Analizar el mercado actual permite descubrir qué teléfono premium se adapta mejor a las exigencias de cada bolsillo.

La evolución de la telefonía móvil acelera su marcha con procesadores de última generación y baterías colosales que transforman la experiencia diaria. Los creadores de contenido, fanáticos de los videojuegos y profesionales corporativos ya no dependen de una sola marca para disfrutar de pantallas fluidas o cámaras con zoom de alta definición, dinamizando las opciones comerciales de la temporada.

Los nuevos teléfonos compiten de forma directa contra el Xiaomi 17T Pro. Xiaomi Poco F8 Ultra y OnePlus 15R lideran la competencia Dentro del mismo grupo empresarial, el Poco F8 Ultra se posiciona como una de las mejores alternativas disponibles. Este dispositivo, que la firma presentó a finales del año pasado, incorpora una pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas y el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Esta configuración resulta ideal para tareas pesadas y sesiones de juego intensivas durante este 2026. Además, suma una batería de 6500 mAh con carga rápida de 100 W, audio Bose y un zoom periscópico de 5x por un costo de 729 dólares.

Poco F8 Ultra: Rendimiento extremo para gaming con chip Snapdragon 8 Elite y zoom periscópico de 5x. Poco Por su parte, el OnePlus 15R equilibra la balanza con su pantalla AMOLED a 165 Hz y el sistema operativo OxygenOS 16. Aunque su juego de cámaras de 50 MP prescinde de los grandes aumentos ópticos, su batería de 7400 mAh asegura jornadas completas de autonomía. Su valor oscila entre los 699 y 749 dólares en los canales comerciales, ofreciendo un desempeño fluido en el día a día.

OnePlus 15R: Máxima fluidez con pantalla de 165 Hz y una gran autonomía con batería de 7400 mAh. OnePlus Honor 600 Pro: el rey del brillo y la fotografía avanzada El Honor 600 Pro elige un camino diferente y prioriza la experiencia multimedia premium. El panel AMOLED de 6,57 pulgadas alcanza un brillo pico de 8000 nits, ideal para exteriores soleados. En el dorso destaca un sensor principal de 200 megapíxeles que trabaja en conjunto con un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5x. Este teléfono añade el chip Snapdragon 8 Elite, una celda de 7000 mAh y las máximas certificaciones de resistencia al agua IP68 e IP69K.