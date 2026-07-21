Filtraciones revelan una suba en el precio del nuevo Google Pixel 11

El próximo teléfono Google Pixel costará más que el iPhone 17 debido al incremento en el valor de las memorias RAM.

El mercado de la telefonía móvil se encamina a una reestructuración de sus valores de venta para los modelos de gama alta. Una filtración en tiendas de comercio electrónico reveló que el próximo Google Pixel se comercializará a partir de los $899 dólares en su versión de entrada con 256 GB de almacenamiento. Esta cifra ubica al dispositivo $100 dólares por encima del valor proyectado para su competidor directo de Apple.

El nuevo modelo de Google Pixel registra un incremento de costos debido a la escasez de componentes de memoria Google El impacto de los costos en el segmento de gama alta La suba generalizada en los componentes de hardware afecta de forma directa a la fabricación de teléfonos móviles. La escasez y el encarecimiento de los módulos de memoria alteraron las estimaciones comerciales de los principales fabricantes del sector. Esta situación económica elimina la ventaja competitiva histórica que la marca estadounidense mantenía frente a sus competidores en la categoría de gama alta.

Para compensar el incremento tarifario, la empresa planea centrar su propuesta comercial en las capacidades del sistema de inteligencia artificial Gemini. Esta plataforma permite ejecutar tareas complejas en múltiples aplicaciones sin intervención manual del usuario, como gestionar reservas o completar compras en línea. Sin embargo, los analistas técnicos advierten sobre los riesgos de seguridad vinculados a estas funciones autónomas en un teléfono móvil.

Colores disponibles del Google Pixel 11 series. GSM Arena Funciones avanzadas en el nuevo Pixel 11 El funcionamiento de las herramientas avanzadas en el Pixel 11 exige una cantidad elevada de memoria operativa. La corporación incluyó reglas de verificación y revisiones de seguridad para proteger a los usuarios frente a posibles intentos de fraude en sitios web no verificados. Asimismo, el sistema solicitará una confirmación manual antes de autorizar cualquier transacción económica.