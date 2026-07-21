Filtraciones revelan una suba en el precio del nuevo Google Pixel 11
El próximo teléfono Google Pixel costará más que el iPhone 17 debido al incremento en el valor de las memorias RAM.
El mercado de la telefonía móvil se encamina a una reestructuración de sus valores de venta para los modelos de gama alta. Una filtración en tiendas de comercio electrónico reveló que el próximo Google Pixel se comercializará a partir de los $899 dólares en su versión de entrada con 256 GB de almacenamiento. Esta cifra ubica al dispositivo $100 dólares por encima del valor proyectado para su competidor directo de Apple.
El impacto de los costos en el segmento de gama alta
La suba generalizada en los componentes de hardware afecta de forma directa a la fabricación de teléfonos móviles. La escasez y el encarecimiento de los módulos de memoria alteraron las estimaciones comerciales de los principales fabricantes del sector. Esta situación económica elimina la ventaja competitiva histórica que la marca estadounidense mantenía frente a sus competidores en la categoría de gama alta.
Para compensar el incremento tarifario, la empresa planea centrar su propuesta comercial en las capacidades del sistema de inteligencia artificial Gemini. Esta plataforma permite ejecutar tareas complejas en múltiples aplicaciones sin intervención manual del usuario, como gestionar reservas o completar compras en línea. Sin embargo, los analistas técnicos advierten sobre los riesgos de seguridad vinculados a estas funciones autónomas en un teléfono móvil.
Funciones avanzadas en el nuevo Pixel 11
El funcionamiento de las herramientas avanzadas en el Pixel 11 exige una cantidad elevada de memoria operativa. La corporación incluyó reglas de verificación y revisiones de seguridad para proteger a los usuarios frente a posibles intentos de fraude en sitios web no verificados. Asimismo, el sistema solicitará una confirmación manual antes de autorizar cualquier transacción económica.
La compañía confirmó de forma oficial el nombre del Pixel 11 junto a una promoción de venta anticipada que ofrecerá descuentos para los registros previos. El dispositivo estará disponible en un acabado dorado e incluirá un indicador luminoso circular en la barra posterior de las cámaras. Aunque el valor base resulta más elevado que en años anteriores, la firma mantendrá su política de créditos institucionales en su tienda oficial para atenuar el costo final de los usuarios en el mercado global.