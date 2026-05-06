Google soluciona fallos de carga y cámara en los teléfono Google Pixel

Google publicó el parche de mayo de 2026 para sus teléfonos. La descarga corrige errores en la carga inalámbrica y la aplicación de cámara.

La empresa Google liberó hoy una nueva actualización de software para sus dispositivos móviles compatibles con Android 16. El parche de mayo busca resolver inconvenientes técnicos reportados por los usuarios en los últimos meses. Esta descarga ya se encuentra disponible para su instalación en diversos modelos de la familia Google Pixel.

Google Pixel 9 1 La nueva actualización mejora la fluidez de los Google Pixel al capturar video y utilizar la carga sin cables. Shutterstock

La distribución del paquete de datos comenzó este martes para los equipos que operan con el sistema operativo de la marca. Google informó que la llegada de la notificación puede demorar algunas semanas según el modelo de hardware y el operador de red de cada región. Actualmente, el parche está disponible para los modelos de la serie 7 en adelante. La actualización incluye reparaciones críticas para componentes que presentaban un comportamiento errático en condiciones específicas de uso.

Correcciones de hardware para los Google Pixel Uno de los puntos centrales de esta descarga soluciona la lentitud en la velocidad de la carga inalámbrica. Este inconveniente ocurría cuando el nivel de la batería se encontraba entre el 75% y el 80% de su capacidad total. La firma también resolvió una falla en la aplicación de la cámara que provocaba el congelamiento de la imagen al grabar video y ajustar el zoom de forma simultánea. Estos ajustes técnicos buscan devolver la estabilidad a las funciones multimedia de los dispositivos.

El paquete de mantenimiento también elimina problemas visuales en el panel frontal de los equipos. Algunos usuarios detectaron un punto blanco parpadeante o ruido visual persistente en la zona superior de la pantalla. La actualización remueve estas anomalías y repara otros defectos que hacían que la imagen se viera borrosa o con líneas de interferencia de manera intermitente. Estas mejoras aseguran que la calidad de visualización se mantenga constante durante toda la jornada.