Google cambió la imagen de Gmail, Drive y Meet: cómo sonlos nuevos íconos asociados a la IA

Google prepara un cambio visual importante en varias de sus aplicaciones más utilizadas. Gmail , Drive , Meet, Calendar y otras herramientas del ecosistema comenzarán a verse diferentes a partir de un rediseño de íconos que busca resolver una crítica frecuente entre los usuarios: la dificultad para distinguir rápidamente una app de otra.

Durante los últimos años, muchas aplicaciones de Google compartieron una misma lógica visual basada en los cuatro colores clásicos de la marca: azul, rojo, amarillo y verde. Ese criterio permitió unificar la identidad del ecosistema, pero también generó cierta confusión. En la práctica, varios íconos quedaron demasiado parecidos entre sí , especialmente en pantallas pequeñas o cuando aparecen juntos en el celular, la computadora o las barras de acceso rápido.

Ahora, la compañía avanza hacia una nueva etapa. Según reportó el sitio 9to5Google , el rediseño ya comenzó a desplegarse en algunas plataformas y apunta a una estética más clara, moderna y alineada con la integración de funciones impulsadas por inteligencia artificial.

El principal cambio está en el uso de degradados y en el abandono de la obligación de incluir los cuatro colores de Google en todos los íconos . La nueva línea visual toma elementos que ya se habían visto en productos como Gemini, Google Home, Fotos y Maps. De esa manera, Google busca dar mayor coherencia a sus aplicaciones y marcar el peso creciente de la inteligencia artificial dentro de su ecosistema.

Otra modificación relevante es la desaparición del fondo o contenedor con forma de página, presente en varias versiones anteriores. Al eliminar ese marco, los íconos ganan tamaño, presencia y legibilidad. La intención es que cada aplicación pueda reconocerse de forma inmediata, sin que el usuario tenga que detenerse a mirar detalles mínimos.

Google Drive es uno de los ejemplos más claros. El nuevo ícono deja de lado el rojo y conserva el verde, el amarillo y el azul. Además, el triángulo exterior adopta una forma más redondeada, aunque mantiene un centro agudo. En Docs, Sheets y Slides también habrá una identificación cromática más directa: azul para Docs, verde para Sheets y amarillo para Slides. Sheets y Slides, además, pasan a un formato horizontal, más cercano al uso real de esas aplicaciones.

iconos google3 Gmail conservará la “M” en forma de sobre y mantendrá los cuatro colores clásicos. Shutterstock

Gmail, Meet, Chat y Calendar también se renuevan

Google Meet mantendrá la referencia visual a una cámara de video, pero con una presencia más marcada del amarillo. Google Chat, en tanto, adoptará una burbuja de mensaje con forma de pastilla y una sonrisa, en un tono verde que recuerda a Hangouts. La idea es reforzar una imagen más cercana, simple y vinculada a la comunicación cotidiana.

Gmail conservará su símbolo más reconocible: la “M” con forma de sobre. Sin embargo, el diseño será más redondeado y limpio. El rojo seguirá como color principal, aunque se mantendrán pequeñas dosis de amarillo, verde y azul. De esta manera, Gmail será el único ícono de la nueva serie que conservará los cuatro colores clásicos de Google, una decisión que refuerza su identidad dentro del paquete de aplicaciones.

Calendar también tendrá un giro visible. El ícono volverá a una estética más cercana a los antiguos calendarios de hoja voladiza, sin el contenedor multicolor y con el azul como color dominante. Es un cambio que recupera parte de la memoria visual de la aplicación y mejora su reconocimiento.

iconos google34 El cambio acompaña la integración de inteligencia artificial dentro del ecosistema de aplicaciones de Google. Google

Un cambio pensado para la era de la inteligencia artificial

El rediseño no es solo estético. Google busca ordenar visualmente un ecosistema cada vez más amplio, donde conviven herramientas de productividad, comunicación, almacenamiento, videollamadas y funciones de inteligencia artificial. En ese contexto, los íconos cumplen un papel clave: deben ser claros, rápidos de identificar y coherentes entre sí.

La incorporación de degradados también funciona como una señal de época. Es el lenguaje visual que Google viene asociando a Gemini y a sus funciones potenciadas por IA. Por eso, el nuevo diseño intenta combinar modernidad, diferenciación y continuidad de marca.

Por ahora no hay una fecha oficial para la disponibilidad total de los nuevos íconos en todas las plataformas. El despliegue será progresivo y llegará de manera paulatina a aplicaciones móviles, versiones web y otros espacios donde Google utiliza sus conjuntos visuales. Lo concreto es que Gmail, Drive, Meet y Calendar ya entraron en una nueva etapa: seguirán siendo las mismas herramientas, pero con una imagen más clara, distinguible y preparada para el nuevo ecosistema digital de Google.