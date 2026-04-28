Huawei hace un descuentazo en Mercado Libre para competirle al Samsung Galaxy S26 Ultra

La pelea por los celulares de gama alta no se juega solo en las cámaras, la pantalla o la potencia. También se define en el precio. En un mercado donde el Samsung Galaxy S26 Ultra aparece como uno de los modelos más esperados del segmento premium, Huawei busca ganar terreno con una rebaja fuerte en uno de sus equipos más ambiciosos: el Huawei Pura 80 Pro .

El smartphone insignia de la marca china aparece en Mercado Libre con un descuento importante, una decisión que lo posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan un celular de alto rendimiento, buena pantalla y cámaras avanzadas sin pagar el valor más alto del segmento. La propuesta combina diseño distintivo, funciones con inteligencia artificial y una configuración pensada para usuarios exigentes.

Su pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas este Huawei ofrece brillo elevado y tasa adaptativa de 120 Hz.

El Huawei Pura 80 Pro cuenta con una pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas , con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz. Esta tecnología permite que el panel ajuste la fluidez según el tipo de uso: puede ofrecer mayor suavidad al jugar o navegar, y reducir el consumo cuando se muestran contenidos estáticos.

Otro punto destacado es el brillo máximo de hasta 3.000 nits, una cifra pensada para mejorar la visibilidad en exteriores o bajo luz intensa. A eso se suma la protección Kunlun Glass, uno de los elementos con los que Huawei intenta reforzar la resistencia del equipo frente al uso cotidiano.

En rendimiento, el dispositivo incorpora procesador Kirin 9020, acompañado por 12 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento interno. Es una configuración propia de un celular premium, orientada a multitarea, juegos, edición de fotos y uso intensivo durante el día.

Huawei Pura 90 Pro El celular combina cámaras con IA, zoom óptico 4x y batería con carga rápida de 100W. Imagen generada con IA

Cámaras con IA y batería de carga ultrarrápida

El apartado fotográfico es uno de los grandes argumentos del Huawei Pura 80 Pro. En la parte trasera incluye un sistema triple encabezado por una cámara principal de 50 MP con apertura variable y estabilización óptica de imagen. También suma un teleobjetivo de 48 MP con OIS y zoom óptico 4x, además de un ultra gran angular de 40 MP.

La cámara frontal es de 13 MP con autofoco, pensada para selfies, videollamadas y creación de contenido. A esto se agregan herramientas de edición fotográfica avanzadas con inteligencia artificial, una característica cada vez más presente en los celulares de gama alta.

La batería es otro punto fuerte: ofrece 5.170 mAh y carga rápida por cable de 100W. También cuenta con carga inalámbrica de 80W y carga inalámbrica reversible, útil para alimentar accesorios compatibles. En conectividad, el equipo incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC y resistencia al agua y al polvo, según la información del producto.

huawei pura 80c En Mercado Libre figura con 32% de descuento y financiación en 12 cuotas sin aumento. Huawei

Cuánto cuesta el Huawei Pura 80 Pro en Mercado Libre

El Huawei Pura 80 Pro tenía un precio anterior de $2.609.999, pero actualmente se consigue en Mercado Libre por $1.749.999. La rebaja representa un 32% de descuento, una baja considerable para un equipo ubicado dentro de la categoría premium.

Además, la publicación permite comprarlo por el mismo precio en 12 cuotas de $145.833, una opción relevante para quienes buscan financiar la compra sin que el valor final aumente.

Con esta oferta, Huawei intenta competir en un terreno donde Samsung suele concentrar gran parte de la atención. El Pura 80 Pro no apunta al usuario que busca un celular básico, sino a quienes quieren una pantalla de alto nivel, carga muy rápida, cámaras versátiles y funciones inteligentes. En ese contexto, la rebaja lo convierte en una alternativa fuerte dentro de la gama alta disponible en Mercado Libre.