Huawei Pura 80 Pro: cámara premium y una rebaja de casi un millón en Mercado Libre

Huawei volvió a patear el tablero de la gama alta con una oferta que llamó la atención en Mercado Libre : el Pura 80 Pro , uno de sus modelos más recientes, aparece con una rebaja del 35%, un recorte que en la práctica equivale a casi un millón de pesos. En un segmento donde los valores suelen ser rígidos y los descuentos grandes aparecen tarde, la promoción sorprende por magnitud y timing.

El Pura 80 Pro juega a lo grande : apunta a quienes priorizan cámara, pantalla enorme y carga ultra rápida, con materiales pensados para aguantar un uso intenso. El combo de especificaciones lo ubica en la liga premium sin necesidad de explicación, pero lo que cambia el clima de compra es el precio actual, que lo acerca a rangos donde compite con alternativas “tope de gama” más masivas.

En el unboxing, Huawei mantiene el esquema que ya adoptaron varias marcas: accesorios básicos y un faltante que conviene tener en cuenta. Dentro de la caja viene:

Lo premium está en cámara y carga: pantalla 6,8" , 12 GB RAM + 512 GB , batería 5.170 mAh y SuperCharge 100 W (80 W inalámbrico), con foco en foto nocturna.

La ausencia del cargador no es menor porque este equipo está diseñado para aprovechar cargas muy potentes. Si ya tenés un cargador compatible, perfecto: el salto es inmediato. Si no, vale considerar ese gasto extra para exprimir lo que promete en carga rápida.

Huawei vuelve a apoyarse en su carta clásica: la fotografía. El Pura 80 Pro propone un esquema pensado para sostener detalle durante todo el día y, sobre todo, mejorar el desempeño nocturno. La marca destaca la Cámara de Ultra Iluminación de 1 pulgada, con una narrativa clara: “nítido desde el amanecer al anochecer”, buscando captar más información cuando la escena se complica.

Ojo con el unboxing: trae funda y cable USB-C , pero no incluye cargador , un detalle clave para aprovechar la carga rápida; queda en $1.749.999 y hasta 12 cuotas .

A eso se suma la Cámara Macro Telefoto de Ultra Iluminación, con una apertura F2.1 que, según Huawei, capta 40% más de luz. En la práctica, este tipo de configuración apunta a dos frentes: mantener el zoom con mejor calidad cuando baja la iluminación y sumar versatilidad para tomas macro sin depender de recortes agresivos.

El frente también acompaña con una pantalla de 6,8 pulgadas, ideal para consumo de contenido, juegos y edición rápida de fotos. Y en selfies, trae una cámara delantera de 13 Mpx, un estándar sólido para videollamadas y redes.

Huawei Pura 80 Resistencia y seguridad: suma Kunlun Glass 2ª gen, protección contra agua/polvo/caídas y desbloqueo con huella + reconocimiento de iris. Imagen generada con IA

Potencia, resistencia y precio

En rendimiento y almacenamiento, el Pura 80 Pro se planta con cifras de gama alta: 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna, además de venir desbloqueado para usar con la compañía que prefieras. Es un perfil pensado para quienes no quieren estar borrando contenido ni ajustando todo el tiempo el espacio disponible.

En autonomía, el equipo suma una batería de 5.170 mAh y uno de los puntos más fuertes del conjunto: HUAWEI SuperCharge de 100 W por cable y 80 W inalámbrico, un combo que apunta a cargas rápidas y prácticas si tenés los accesorios adecuados.

En construcción, aparece el Kunlun Glass de 2ª generación, junto con un diseño con textura de cristal y tonos inspirados en el “cristal monocromo”. A nivel protección, se presenta a prueba de agua, con resistencia al polvo y a caídas, y suma sensor de huella y reconocimiento de iris para seguridad y desbloqueo.

Y recién al final aparece el dato que hoy lo vuelve noticia: el precio. En Mercado Libre figura con un 35% de descuento, pasando de $2.709.999 a $1.749.999, una baja que equivale a casi un millón de pesos. Además, se puede comprar en hasta 12 cuotas de $145.833, un guiño directo a quienes buscan financiar un flagship sin saltar de golpe al total.

Con este descuento, el Pura 80 Pro deja de ser solo “un flagship más” y se convierte en una opción muy competitiva por relación precio-equipamiento. La clave está en revisar el punto fino del paquete: el cargador no viene incluido, pero si eso no es un problema, el recorte del 35% lo vuelve difícil de ignorar.