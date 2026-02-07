Este plegable premium de Motorola tiene rebaja millonaria: la oferta de Mercado Libre que sorprende

En el catálogo de Mercado Libre apareció una de esas rebajas que, por tamaño, obligan a mirar dos veces: el Motorola Razr 60 Ultra figura con un recorte de precio que supera el millón de pesos y se traduce en un 37% de descuento, al menos en algunas de las publicaciones activas.

En un mercado donde los “tope de gama” suelen moverse hacia arriba, un descuento así cambia la conversación: deja de ser solo “un plegable lindo” para convertirse en una pregunta más concreta y terrenal. ¿Qué ofrece este modelo para sostener su etiqueta premium —y para que, incluso con rebaja, siga siendo una compra de alto impacto?

La identidad del Razr 60 Ultra está atada a su formato . Cerrado, busca resolver el problema del tamaño: menos volumen en el bolsillo o en la cartera. Abierto, vuelve a un terreno más clásico, con una pantalla grande pensada para consumo de contenido, redes y productividad liviana.

Formato plegable y pantalla de 7”: un diseño “objeto” que busca practicidad al cerrar y experiencia completa al abrir.

En la ficha de producto, el panel principal aparece con 7 pulgadas y una resolución de 2992 x 1224 píxeles, un combo alineado con la gama alta actual. En términos de uso, la diferencia del plegable no pasa solo por la diagonal: también pesa lo “distinto” del objeto, el ritual de abrir y cerrar, y la posibilidad de usar parte de la experiencia desde la pantalla externa sin desplegarlo todo el tiempo.

En rendimiento, hay dos cifras que explican por qué Motorola lo juega como premium: 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Son números que apuntan a usuarios intensivos: multitarea real, apps exigentes, muchos archivos offline y, sobre todo, menos preocupación por el espacio con fotos y videos pesados.

Ficha premium: 16 GB de RAM, hasta 1 TB, doble cámara 50+50 MP y selfie de 50 MP, con batería de 4.700 mAh y carga inalámbrica.

En cámaras, el Motorola Razr 60 Ultra sostiene una configuración “sin vueltas”: doble cámara trasera de 50 MP + 50 MP y selfie de 50 MP. Sobre el papel, la apuesta es el equilibrio entre detalle y versatilidad, con una frontal que no queda como “cámara de compromiso” para videollamadas o redes.

La batería también está en sintonía con el segmento: 4.700 mAh y carga inalámbrica, un extra que suele funcionar como sello de gama alta. A eso se suman funciones que completan el paquete diario —como huella y reconocimiento facial— y recursos pensados para flexibilidad de línea, como la eSIM en variantes y mercados donde está disponible.

motorola2 La oferta lo pone en el centro del debate: sigue siendo caro, pero el descuento lo vuelve una opción para comparar contra un gama alta tradicional. Motorola

La oferta: precio, cuotas y el dato que explica el ruido

El dato que empuja al Razr 60 Ultra al centro de la escena es el precio. En Mercado Libre aparece publicado a $1.699.999, cuando su valor previo figuraba en $2.699.999, una diferencia de más de un millón de pesos que equivale a 37% de descuento. Además, la publicación incluye financiación de hasta 6 cuotas de $383.515, una forma de repartir el gasto en el tiempo.

Con este panorama, el Motorola Razr 60 Ultra queda en una zona intermedia: sigue siendo un equipo de precio alto, pero el descuento lo posiciona como una alternativa real para quienes evalúan si un plegable, con estas especificaciones, justifica el cambio frente a un gama alta tradicional.