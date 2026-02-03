Samsung Galaxy S23 Plus: una oportunidad imperdible con descuento del 45% en Mercado Libre

La alianza entre Samsung y Mercado Libre sigue dando frutos en forma de descuentos de verano , y esta vez, el protagonista es el Samsung Galaxy S23 Plus , que llega con un rebaja del 45%. Si estás buscando un dispositivo que combine alto rendimiento, calidad multimedia y una gran autonomía, esta oferta es difícil de dejar pasar.

El Samsung Galaxy S23 Plus se destaca por su potente procesador Snapdragon 8 Gen 2, optimizado especialmente para ofrecer un rendimiento sin igual en dispositivos Galaxy. Fabricado con tecnología de 4nm, este chip garantiza una experiencia fluida en aplicaciones y juegos exigentes, como Call of Duty Mobile o Genshin Impact, manteniendo un alto rendimiento gráfico y sin pérdidas de frames, incluso con gráficos elevados.

Con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.6 pulgadas, el Galaxy S23 Plus ofrece una resolución Full HD+ (2340x1080) y una tasa de refresco adaptable de hasta 120Hz. Este sistema se adapta de manera inteligente según el contenido, garantizando la máxima fluidez al navegar o jugar, y un alto brillo de hasta 1750 nits para asegurar una visualización impecable incluso bajo la luz solar directa.

En cuanto a diseño, este dispositivo no solo es potente, sino también resistente, con certificación IP68 que lo hace resistente al agua y al polvo. Sus dimensiones compactas de 157.7 x 76.1 x 7.6 mm y su peso de 196 gramos lo convierten en un dispositivo cómodo de manejar, manteniendo un diseño elegante y moderno.

Samsung sigue apostando por la fotografía de calidad en sus dispositivos, y el Galaxy S23 Plus no es la excepción. Su sistema de cámaras traseras incluye un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS), lo que asegura fotos nítidas y claras, incluso en condiciones de poca luz. Además, cuenta con un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y un ultra gran angular de 12 MP, permitiendo capturar todo tipo de escenarios con una calidad impresionante.

La cámara frontal de 12 MP, con enfoque rápido Dual Pixel, asegura selfies de alta calidad, incluso de noche, para aquellos que disfrutan de tomar fotos en cualquier momento del día.

Batería y conectividad Samsung

La autonomía es otro de los puntos fuertes de este dispositivo. Con una batería de 4700 mAh, el Samsung Galaxy S23 Plus te acompañará durante todo el día, incluso en usos intensivos. Además, cuenta con carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W y carga inalámbrica inversa, lo que te permite compartir energía con otros dispositivos compatibles.

En cuanto a conectividad, este modelo soporta 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y NFC, garantizando una experiencia de conectividad rápida y estable en todas las situaciones.

SAMSUNG PLU2 Galaxy S23 Plus: cámara triple 50 MP con OIS, batería 4700 mAh y carga 45W. Shutterstock

Una oferta que no se puede dejar pasar

Este modelo de gama alta, con especificaciones premium y un diseño elegante, es una opción más que atractiva para aquellos que buscan un smartphone con tecnología de punta. Si bien su precio original ronda los $1.099.999, la rebaja actual lo deja en un precio increíble de $604.999, con un 45% de descuento en Mercado Libre. Además, puedes optar por pagar en hasta 6 cuotas de $139.230.

Si estás en la búsqueda de un teléfono de alta gama que ofrezca lo mejor en rendimiento, cámara y diseño, el Samsung Galaxy S23 Plus es, sin duda, una excelente opción para este verano.