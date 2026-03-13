Samsung sacude el Cyber Fest de Mercado Libre con una fuerte rebaja en el Galaxy S25 FE
El Samsung Galaxy S25 FE aparece como una de las ofertas más fuertes del evento, con precio promocional, cuotas y funciones premium más accesibles.
En el Cyber Fest de Mercado Libre apareció una de esas ofertas que obligan a mirar dos veces. El protagonista es el Samsung Galaxy S25 FE, un modelo que busca acercar varias funciones de la gama premium a un precio más contenido dentro del ecosistema de la marca. Según la publicación promocional, el equipo puede conseguirse en hasta 6 cuotas, lo vuelve mucho más competitivo dentro del segmento alto, sobre todo para quienes buscan pantalla de calidad, cámara versátil y varios años de soporte oficial.
Un Samsung pensado para entrar a la gama alta
Lanzado por Samsung en septiembre de 2025, el Galaxy S25 FE fue presentado como una suerte de puerta de entrada a la experiencia Galaxy AI y a varias de las funciones más valoradas de la familia S. La propuesta combina un diseño delgado de 7,4 mm y 190 gramos con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, una combinación que apunta a ofrecer buena fluidez para redes, gaming, series y navegación diaria. Samsung también destaca un brillo máximo de hasta 1900 nits, un dato importante para quienes usan mucho el teléfono en exteriores.
Pantalla, cámaras e inteligencia artificial
Uno de los puntos más atractivos del Galaxy S25 FE está en su equilibrio fotográfico. Lleva una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x, mientras que al frente incorpora una cámara de 12 MP para selfies. Sobre el papel, no busca romper récords, pero sí entregar una experiencia versátil y pareja para el usuario que quiere un gama alta funcional, sin pagar el sobreprecio de los modelos más extremos.
Samsung además lo empuja con herramientas de inteligencia artificial como Gemini Live, Now Brief, Circle to Search, Generative Edit, Audio Eraser e Instant Slow-mo, integradas en One UI 8. La compañía promete también siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de parches de seguridad, un argumento cada vez más importante al momento de justificar la inversión en un smartphone caro.
¿Vale la pena esta oferta?
La batería de 4.900 mAh con carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W y Wireless PowerShare completa un combo que se ubica en una zona atractiva del mercado. Si el precio promocional del Cyber Fest —en Mercado Libre— efectivamente se sostiene en torno a $1.149.000, el Galaxy S25 FE queda bien posicionado frente a otras opciones premium y semipremium que muchas veces ofrecen menos soporte, peores materiales o cámaras más limitadas.
En ese contexto, el Galaxy S25 FE aparece como un Samsung pensado para quienes quieren dar el salto a la gama alta sin ir directo a un Ultra. No es el más ambicioso del catálogo, pero sí uno de los más equilibrados. Y cuando ese equilibrio se cruza con una rebaja fuerte, pasa de ser una alternativa interesante a convertirse en una oportunidad para mirar muy de cerca.