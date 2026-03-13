Samsung sacude el Cyber Fest de Mercado Libre con una fuerte rebaja en el Galaxy S25 FE

El Samsung Galaxy S25 FE aparece como una de las ofertas más fuertes del evento, con precio promocional, cuotas y funciones premium más accesibles.

En el Cyber Fest de Mercado Libre apareció una de esas ofertas que obligan a mirar dos veces. El protagonista es el Samsung Galaxy S25 FE, un modelo que busca acercar varias funciones de la gama premium a un precio más contenido dentro del ecosistema de la marca. Según la publicación promocional, el equipo puede conseguirse en hasta 6 cuotas, lo vuelve mucho más competitivo dentro del segmento alto, sobre todo para quienes buscan pantalla de calidad, cámara versátil y varios años de soporte oficial.

Galaxy s25 fe Mercado Libre lanzó una promoción agresiva para este Samsung premium con funciones de inteligencia artificial. Samsung Un Samsung pensado para entrar a la gama alta Lanzado por Samsung en septiembre de 2025, el Galaxy S25 FE fue presentado como una suerte de puerta de entrada a la experiencia Galaxy AI y a varias de las funciones más valoradas de la familia S. La propuesta combina un diseño delgado de 7,4 mm y 190 gramos con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, una combinación que apunta a ofrecer buena fluidez para redes, gaming, series y navegación diaria. Samsung también destaca un brillo máximo de hasta 1900 nits, un dato importante para quienes usan mucho el teléfono en exteriores.

A eso se suma un cuerpo con marco de Armor Aluminum, protección IP68 contra agua y polvo y vidrio Corning Gorilla Glass Victus+, una base sólida para un celular que intenta conservar el ADN premium sin dispararse hasta los valores de un Ultra. El corazón del equipo es el Exynos 2400, fabricado en 4 nanómetros, acompañado por configuraciones de 8 GB o 12 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB, 256 GB o 512 GB, según versión.

Walmart-Samsung Galaxy S25 - Portada Pantalla AMOLED, buena batería y cámara versátil: así busca destacarse el Galaxy S25 FE. shutterstock Pantalla, cámaras e inteligencia artificial Uno de los puntos más atractivos del Galaxy S25 FE está en su equilibrio fotográfico. Lleva una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x, mientras que al frente incorpora una cámara de 12 MP para selfies. Sobre el papel, no busca romper récords, pero sí entregar una experiencia versátil y pareja para el usuario que quiere un gama alta funcional, sin pagar el sobreprecio de los modelos más extremos.

Samsung además lo empuja con herramientas de inteligencia artificial como Gemini Live, Now Brief, Circle to Search, Generative Edit, Audio Eraser e Instant Slow-mo, integradas en One UI 8. La compañía promete también siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de parches de seguridad, un argumento cada vez más importante al momento de justificar la inversión en un smartphone caro.