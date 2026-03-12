Mercado Libre sorprende con una gran oferta por el Huawei Pura 80 y lo deja con un precio imbatible

Dentro del segmento de celulares de alta gama, cada movimiento de precio puede cambiar por completo el atractivo de un equipo. En ese escenario, el Huawei Pura 80 volvió a llamar la atención por una publicación en Mercado Libre que lo posiciona como una de las opciones más interesantes para quienes buscan un smartphone premium con foco en fotografía, potencia y diseño. La propuesta gana fuerza porque combina una ficha técnica sólida con varios detalles propios de los modelos más avanzados de la marca.

Huawei viene empujando con fuerza su línea "Pura", una familia que apunta especialmente a usuarios que priorizan la experiencia fotográfica y una estética cuidada. En este caso, el Huawei Pura 80 se presenta con argumentos suficientes para competir en la gama alta: pantalla de gran nivel, batería amplia, certificaciones de resistencia y un sistema de cámaras pensado para destacarse en distintos escenarios de uso.

Uno de los primeros puntos que sobresalen en el Huawei Pura 80 es su panel OLED LTPO, disponible en versiones de entre 6,6 y 6,8 pulgadas, según la variante. La pantalla ofrece una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, lo que permite una navegación más fluida, buen desempeño en videojuegos y una experiencia visual más cómoda al consumir videos o redes sociales. A eso se suma una resolución alta y la protección Kunlun Glass 2, un detalle que refuerza la resistencia del equipo.

En el apartado de rendimiento, Huawei equipa este modelo con procesador Kirin 9010S/90S , junto con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esa combinación lo ubica como un teléfono preparado para tareas exigentes, multitarea y uso prolongado sin resignar fluidez. El sistema operativo EMUI 15 completa una experiencia que apunta a sostener un manejo ágil y moderno.

Otro aspecto importante es la autonomía. El dispositivo incorpora una batería de 5.170 mAh, compatible con carga rápida por cable de 66 W y carga inalámbrica de 50 W. En un contexto en el que el uso intensivo del celular ya forma parte de la rutina diaria, este apartado se convierte en un punto fuerte para quienes necesitan duración y recarga veloz.

Huawei pura 80 Con cámara XMAGE, pantalla OLED y diseño premium, Huawei apuesta fuerte en la gama alta. Huawei

La cámara, el gran diferencial del Huawei Pura 80

Si hay un terreno donde Huawei busca marcar diferencia, es en la fotografía. El Pura 80 integra un sistema XMAGE con sensor principal de 50 MP y apertura variable de F1.4 a F4.0, una característica que le permite adaptarse mejor a distintas condiciones de luz y ganar versatilidad a la hora de capturar imágenes. El módulo trasero se completa con una cámara ultra gran angular de 13 MP y un lente telefoto periscópico de 12 MP con zoom óptico de 5,5x.

La propuesta se complementa con un diseño de líneas limpias, bordes planos y una construcción premium. Además, suma certificaciones IP68/IP69, que elevan la resistencia al polvo y al agua, una prestación cada vez más valorada entre los usuarios que buscan un equipo robusto además de elegante.

Precio definitivo del Huawei Pura 80 en Mercado Libre

Con ese combo de prestaciones, el Huawei Pura 80 aparece como uno de los celulares pensado para quienes necesitan una experiencia premium sin resignar fotografía, autonomía ni terminaciones de alta gama. En ese marco, la oferta publicada en Mercado Libre termina de completar el atractivo del modelo: el equipo figura a $1.150.000, es decir, apenas un poco más de un millón de pesos, y también se puede conseguir en 6 cuotas de $191.666. Así, el valor queda como uno de los argumentos más fuertes de una propuesta que intenta ganar terreno en la gama alta.