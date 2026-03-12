WhatsApp lanza cuentas para menores: cómo funcionan los nuevos controles parentales

La app de mensajería estrena una opción para que los adultos gestionen las cuentas de WhatsApp de los más chicos con límites en llamadas y mensajes grupales.

La plataforma de mensajería WhatsApp estrena una nueva función diseñada para preadolescentes. Esta herramienta permite que los adultos responsables gestionen la actividad de los menores mediante la creación de cuentas vinculadas. El sistema otorga control total sobre los contactos autorizados para enviar mensajes y las llamadas recibidas en el dispositivo del niño o niña.

Este lanzamiento busca que las familias se comuniquen de forma simple y confiable. Para activar el servicio, los padres necesitan el teléfono del menor y su propio equipo para realizar la vinculación. Una vez que las cuentas quedan unidas, el tutor puede elegir quién tiene permiso para hablar con el chico. También es posible revisar las solicitudes de mensajería de personas que no figuran en la lista de contactos. El objetivo es que la experiencia sea privada desde el primer momento. Es un sistema que rinde un montón para evitar problemas con gente desconocida.

Niños con WhatsApp Un cambio necesario: ahora los padres tendrán control directo sobre el WhatsApp de sus hijos menores. Shutterstock Seguridad en las cuentas administradas El control de estas herramientas funciona mediante un número PIN que solo conoce el adulto. Esto impide que los chicos cambien los ajustes de privacidad por su cuenta sin permiso de sus padres. La aplicación de mensajería asegura que las charlas mantienen el cifrado de extremo a extremo. Esto significa que nadie externo puede leer el contenido de los textos ni escuchar los audios que se mandan. La empresa afirma que ni siquiera el propio personal de la compañía puede acceder a las conversaciones.

La plataforma de mensajería trabajó con especialistas y familias para definir estos límites de seguridad. Los adultos pueden decidir a qué grupos se unen sus hijos para evitar que entren en chats con desconocidos. La vinculación de las cuentas es un proceso físico que requiere validación en ambos dispositivos al mismo tiempo. WhatsApp sostiene que esta es la forma más segura de cuidar la privacidad de los preadolescentes en el mundo digital actual. La empresa fue directo al grano: la seguridad es el eje de este lanzamiento.

Nuevas funciones de mensajería para la familia La compañía quiere que las familias usen WhatsApp con mayor tranquilidad durante el día. Los padres ahora pueden monitorear estadísticas sobre el uso del servicio y administrar quién se comunica con los menores. Esta actualización de la mensajería ofrece recursos para organizar planes del colegio o avisar que los chicos llegaron bien a un lugar. La tecnología ayuda a la comunicación familiar sin generar riesgos que los adultos no puedan controlar. Es un fierro que se la banca para cuidar a los más jóvenes.