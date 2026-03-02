WhatsApp lanza pruebas para programar mensajes y promete más privacidad para menores

WhatsApp continúa su evolución con nuevas funciones que buscan mejorar la experiencia de uso y adaptarse a las regulaciones globales. En su versión beta, la popular aplicación de mensajería está experimentando con herramientas que hasta ahora no estaban disponibles para la mayoría de los usuarios.

Una de las novedades más anticipadas es la opción de programar el envío de mensajes . Con esta función, los usuarios podrán redactar textos y elegir el momento exacto —fecha y hora— en que se enviarán automáticamente, sin necesidad de estar conectados en ese instante.

Esta mejora puede ser útil tanto para planificar mensajes personales, como recordatorios o saludos , como para coordinar comunicaciones grupales con mayor comodidad.

Otra actualización clave tiene que ver con la protección de usuarios menores de edad, implementada en respuesta a nuevas normas digitales, especialmente en Brasil.

Bajo estas reglas, WhatsApp ajusta de forma predeterminada la configuración de privacidad para que los perfiles de adolescentes no sean visibles para cualquier usuario, limitando opciones como la última hora de conexión o la información del perfil. Este cambio automático busca reforzar la seguridad y evitar la exposición innecesaria de datos personales de los más jóvenes.

Mensajes WhatsApp - Interna 1 Mensajes programados en WhatsApp.

Además de estas funciones, la plataforma está introduciendo cambios técnicos para cumplir con requerimientos en mercados específicos, como la vinculación de cuentas a tarjetas SIM activas en India, con el objetivo de reducir fraudes y autenticaciones falsas.

En el aspecto visual, la app también está probando una nueva barra de chat con efectos translúcidos denominada “Liquid Glass”, que moderniza la interfaz especialmente en dispositivos iOS.

Estas actualizaciones se suman a otras ya en marcha como la inclusión de anuncios en canales y estados, pensados para empresas y creadores, sin comprometer la privacidad de los chats y llamadas personales. Con estas mejoras, WhatsApp busca equilibrar la innovación funcional con el cumplimiento de legislación internacional y las necesidades de una comunidad global diversa