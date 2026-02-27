Casi millonaria: Las Heras realizó la primera multa a un conductor por una foto de Whatsapp

Esta semana el municipio de Las Heras implementó un número de WhatsApp donde los ciudadanos pueden enviar imágenes y videos que evidencien infracciones de tránsito en caminos y rutas del departamento , con una prueba piloto que está siendo enmarcada sólo en la zona de Uspallata hacia Las Cuevas, en la ruta 7.

Este jueves por la tarde, el intendente Francisco Lo Presti anunció que se registró la primera multa de tránsito con este novedoso -y también polémico- método, tras recibir imágenes de un ciudadano que mostró al conductor de un Peugeot 208 que adelantó en doble línea amarilla a un camión en la ruta 7 en Alta Montaña.

"Hoy tuvimos el primer caso de nuestro programa 'Viajá Seguro'. Gracias a la colaboración ciudadana y a la acción de nuestra Guardia Urbana Municipal en conjunto con Gendarmería Nacional, pudimos detener y labrar la multa correspondiente por cruzar en doble línea amarilla y posterior fuga", dijo el intendente en redes sociales.

Agradeció además "la participación de todos, de las fuerzas de seguridad nacional y provincial y fundamentalmente de los ciudadanos que se comprometen y colaboran, juntos podemos hacer un viaje más seguro".

Multa millonaria y un conductor que se dio a la fuga

Desde el municipio comentaron a MDZ que la multa orilló los $800.000 y que el infractor "no es oriundo de Mendoza".

Comentaron que el proceso se inició rápidamente "en el momento en el que nos enviaron las fotos al Whatsapp del municipio". Allí, la Guardia Urbana Municipal (GUM) detuvo al infractor, quien "se escapó cuando le labraron el acta".

De esa forma, dieron aviso a Gendarmería, que lo detuvo en otro control y le agravó la infracción, llegando a los mencionados casi $800.000 de multa.

Además, agregaron que este viernes enviaron desde el municipio a los jueces de tránsito de Las Heras a Alta Montaña para coordinar con Gendarmería Nacional, la Policía de Mendoza y el GUM, porque "la gente está participando con fotos y videos". "Incluso nos han llegado imágenes de infracciones en sectores de Luján e incluso Chile", agregaron.

Y consideraron que, más que una medida recaudadora o punitiva, será con el tiempo "disuasiva" que pueda generar mayor precaución en los automovilistas.

Cómo funciona el procedimiento de constatación inmediata en Las Heras

Los números de WhatsApp donde se pueden enviar los videos son: 261-2649-239 y 261-7160-393.

Tras la advertencia por fotos y videos, un funcionario podrá interceptar preventivamente al vehículo a los fines de identificación y labrado del acta. En estos casos, solo podrá actuar cuando:

Se advierta infracción tipificada;

Existan elementos de juicio suficientes para identificar al infractor;

Exista contemporaneidad razonable

La infracción se tendrá por constatada cuando el funcionario actuante, tras la visualización directa del registro gráfico, verifique la conducta infraccional y labre el acta correspondiente. El acta deberá consignar que la infracción fue advertida mediante registro gráfico recibido por canal oficial. El registro gráfico será incorporado como elemento probatorio digital, preservándose su integridad mediante almacenamiento seguro institucional.

El presunto infractor podrá acceder al registro gráfico y ejercer su derecho de descargo ante el Juzgado Administrativo Municipal de Tránsito conforme el procedimiento vigente. Se garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa, presunción de inocencia y debido proceso conforme Ley 9003.

Qué infracciones se podrán registrar

La norma determina que solamente se podrán advertir mediante este sistema son aquellas que impliquen maniobras de conducción prohibidas en ruta. Entre ellas se encuentran:

Adelantamiento en doble línea amarilla;

Sobrepaso en curva, puente o intersección señalizada;

Circulación en contramano;

Maniobras expresamente prohibidas por la Ley 9024 que generen riesgo cierto e inmediato para terceros.

Por otro lado, no podrán denunciarse infracciones que requieran medición técnica o instrumental, como por ejemplo: