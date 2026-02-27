Megaoperativo en un barrio de Las Heras: 13 allanamientos, varios detenidos y armas secuestradas

El operativo se llevó a cabo este viernes en el barrio 8 de Abril.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, supervisó este viernes por la mañana un amplio operativo policial en el barrio 8 de Abril de Las Heras y sus alrededores, donde se desplegaron 13 allanamientos simultáneos. El procedimiento incluyó la intervención de distintas áreas de la fuerza y dejó como saldo varias personas aprehendidas, detenidos y el secuestro de armas de fuego.

Desde el lugar, la funcionaria aseguró que las acciones continuarán todas las veces que sea necesario para retirar las armas de circulación y frenar la actividad delictiva en la zona. “Vamos a volver cada vez que haga falta para que los vecinos puedan vivir más seguros”, afirmó, al tiempo que remarcó que el objetivo central es llevar tranquilidad tanto al barrio intervenido como al resto de la provincia.

El despliegue contó con la presencia del director general de Investigaciones, José Vega, y el subdirector Fabio Rodríguez, además del juez Diego Flamant y el fiscal Juan Carlos Alessandra. Las medidas se enmarcan en causas vinculadas a robos y abusos con armas, según detallaron fuentes oficiales.

mercedes rus La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, estuvo presente en el operativo Prensa Ministerio de Seguridad En el operativo participaron efectivos de Infantería, personal de Investigaciones, la Unidad VANT —que opera Vehículos Aéreos No Tripulados— y la Policía Rural. Las tareas apuntaron a localizar a sospechosos señalados por asaltos a conductores de aplicaciones de transporte, sustracción de bicicletas y utilización ilegal de armas de fuego.

Como resultado de los allanamientos, se incautaron siete armas y se contabilizaron alrededor de once personas entre aprehendidos y detenidos. De ese total, al menos dos estarían directamente vinculadas a robos cometidos contra choferes de aplicaciones, una modalidad que había generado preocupación en el sector.