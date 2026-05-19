Macabro hallazgo: encontraron un cadáver en un basural de Ensenada

El cuerpo fue hallado en un basural de Ensenada cuando un trabajador divisó dos piernas, poco después fue identificado como Óscar Eduardo Conobbio.

Durante la medianoche del jueves, un operario del basural de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en Ensenada significó un macabro descubrimiento mientras operaba una máquina de descarga. Ahí, el trabajador advirtió la presencia de dos piernas humanas que asomaban de la basura, dando aviso inmediato a las autoridades. Se trataba de Óscar Eduardo Conobbio.

Los policías que llegaron al lugar lograron identificarlo poco después gracias a una copia del DNI hallada en uno de los bolsillos de su pantalón. Así, se supo que el cuerpo era el de Conobbio, un joven que se encontraba en situación de calle.

Los detalles que se conocen Los primeros resultados forenses revelaron que el cadáver presentaba hematomas, excoriaciones y lesiones en el rostro, y que llevaba muerto entre 8 y 12 horas antes del hallazgo.

Además, desde la Policía Científica señalaron que muchas de estas marcas, así como signos evidentes de aplastamiento, podrían haber sido provocadas por la presión de la prensa del camión recolector de residuos.

La investigación detrás del hallazgo en el basural Actualmente, los sabuesos de la UFI N° 3 de La Plata buscan reconstruir el recorrido de los camiones recolectores que descargaron esa noche, analizando cámaras de seguridad y determinando los barrios específicos por donde circularon para identificar el punto exacto de origen.