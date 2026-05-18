Incendio en una vivienda de Guaymallén: una mujer sufrió intoxicación y lesiones

El incendio se produjo en una vivienda de calle Cambranes, en Guaymallén. Las llamas afectaron una habitación y una mujer fue asistida en el lugar.

Bomberos del Cuartel Central y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trabajaron en el incendio.

Un incendio afectó la tarde de este lunes a una vivienda de Guaymallén. En el episodio, una mujer sufrió un principio de intoxicación y algunas lesiones leves tras el avance de las llamas. Pese a eso, no tuvo que ser hospitalizada y quedó en fuera de peligro.

El siniestro ocurrió cerca de las 15.30 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un las llamas que se habían iniciado en una propiedad ubicada sobre calle Cambranes al 300.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el fuego afectaba una de las habitaciones de la vivienda, por lo que solicitaron la presencia de Bomberos del Cuartel Central.

El estado de la víctima del incendio Mientras se desarrollaba el operativo, el personal logró auxiliar a la propietaria de la casa, quien presentaba un principio de intoxicación con monóxido de carbono y lesiones leves. Sin embargo, la mujer decidió no ser trasladada a un centro asistencial.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos consiguieron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara al resto de la propiedad.