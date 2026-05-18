Pidió que cuiden a su hija por Facebook, una pareja la recibió y ahora investigan una adopción ilegal

Una nena fue retirada de una vivienda en la localidad santafesina de Guadalupe Norte luego de que la Justicia detectara que estaba bajo el cuidado de una pareja sin autorización legal ni intervención oficial. El caso quedó bajo análisis judicial y podría derivar en una causa penal con penas entre 5 y 15 años por adopción ilegal.

La situación salió a la luz cuando la pareja se presentó ante la Justicia para pedir la tutela de la menor, que no era hija biológica de ninguno de los dos. Sin embargo, el juez rechazó el planteo y dio intervención a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe al considerar que podía existir una maniobra irregular vinculada al cuidado de la niña.

A partir de esa resolución, el organismo provincial ordenó a la pareja a entregar a la menor en un plazo de 24 horas. Finalmente, el sábado 16 de mayo la niña quedó bajo resguardo de la Secretaría mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales.

Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fé

La Justicia de Santa Fe investiga si una pareja intentó realizar una adopción ilegal de una niña.

Desde el Gobierno de Santa Fe explicaron que la intervención se realizó para “garantizar la protección integral” de la menor y remarcaron que no existía ningún marco legal que habilitara la convivencia con la pareja.

Cómo comenzó el vínculo con la niña

Luego del operativo, uno de los integrantes de la pareja, Jorge Rodríguez, dio su versión de los hechos y aseguró que la madre biológica de la niña les había pedido ayuda meses atrás por una situación de extrema vulnerabilidad económica y social.

Según relató, el contacto se inició en diciembre pasado a través de Facebook. “La mamá pidió cuidado y nos hicimos cargo. Nosotros no queremos un título ni ser sus papás”, afirmó en declaraciones al medio Aires de Santa Fe.

Además, sostuvo que desde el inicio notificaron la situación a distintos organismos. “Lo avisamos en la comisaría, en la Secretaría de la Niñez y a la asistente social”, aseguró. No obstante, pese a esas declaraciones, la Justicia investiga si existió una situación irregular en torno al cuidado de la menor y si hubo incumplimiento de los mecanismos legales previstos para este tipo de casos.

El antecedente que complicó a la pareja

Según informó el Gobierno provincial, durante 2025 la misma pareja había intentado incorporarse al programa de Familias Solidarias en la delegación Vera. Allí manifestaron su intención de adoptar a un niño que tenía una medida de protección vigente.

Sin embargo, fueron descartados del programa luego de expresar que su objetivo final era concretar una adopción. Desde el organismo les explicaron que las Familias Solidarias funcionan como un sistema de cuidado transitorio y no como una vía para adoptar menores.

En ese momento también se les recomendó inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Santa Fe (Ruaga), que es el único mecanismo legal habilitado para avanzar en un proceso de adopción dentro de la provincia.

Qué dice el Código Penal

Ahora el caso podría avanzar también en el plano penal. El artículo 146 del Código Penal establece penas de entre 5 y 15 años de prisión para quien sustraiga, retenga u oculte a un menor de 10 años del poder de sus padres o de la persona legalmente encargada de su cuidado.

Por el momento, la investigación sigue en curso y la situación de la nena permanece bajo seguimiento de los organismos de niñez de Santa Fe.