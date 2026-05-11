Capturaron al presunto femicida y abusador de Los Polvorines: dónde se escondía

Luego de pasar días prófugo, se dio con la captura de Esteban Amarilla, el apuntado por el femicidio de Yolanda Cáceres y de abudar de su hija de 9 años.

El presunto femicida atacó a Yolanda Cáceres cuando intentó abusar de su hija en Los Polvorines. El sospechoso, Esteban Amarilla, ya fue capturado.

En el microcentro porteño se dio la captura este sábado de Esteban Amarilla (25), acusado por el femicidio de Yolanda Raquel Cáceres (52 años) y del abuso sexual de su hija de 9 años. La detención se aplicó en un departamento sobre calle Florida. El sospechoso se refugiaba junto a una pareja desde el macabro hecho perpetrado el viernes.

Amarilla es el principal acusado del homicidio de Cáceres, ocurrido la madrugada del pasado jueves en una vivienda de la calle Velázquez al 4100, en Los Polvorines. Según la investigación, la mujer fue asesinada de tres puñaladas —una de ellas mortal en el cuello— y golpeada brutalmente en el rostro mientras intentaba defender a su hija de 9 años de un intento de abuso sexual por parte del agresor.

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Fue la menor, quien identificó al atacante por ser un "amigo de la familia". Logró escapar de la casa y alertar a los vecinos, permitiendo que la policía llegara al lugar tras un llamado al 911. En la escena se secuestró un cuchillo tipo Tramontina con manchas hemáticas. Si bien faltaba el celular de la víctima, se descartó el robo como móvil principal, reforzando la hipótesis del ataque sexual y femicidio.

Quién es el detenido por el crimen en Los Polvorines El sospechoso residía a unas cinco cuadras de la vivienda de las víctimas y mantenía un vínculo previo con la familia. Los testimonios recolectados sugieren que el hombre, que trabajaba en la construcción, mantenía una obsesión previa con la niña, lo que refuerza las acusaciones en su contra.