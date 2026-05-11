Capturaron al presunto femicida y abusador de Los Polvorines: dónde se escondía
Luego de pasar días prófugo, se dio con la captura de Esteban Amarilla, el apuntado por el femicidio de Yolanda Cáceres y de abudar de su hija de 9 años.
En el microcentro porteño se dio la captura este sábado de Esteban Amarilla (25), acusado por el femicidio de Yolanda Raquel Cáceres (52 años) y del abuso sexual de su hija de 9 años. La detención se aplicó en un departamento sobre calle Florida. El sospechoso se refugiaba junto a una pareja desde el macabro hecho perpetrado el viernes.
Amarilla es el principal acusado del homicidio de Cáceres, ocurrido la madrugada del pasado jueves en una vivienda de la calle Velázquez al 4100, en Los Polvorines. Según la investigación, la mujer fue asesinada de tres puñaladas —una de ellas mortal en el cuello— y golpeada brutalmente en el rostro mientras intentaba defender a su hija de 9 años de un intento de abuso sexual por parte del agresor.
Fue la menor, quien identificó al atacante por ser un "amigo de la familia". Logró escapar de la casa y alertar a los vecinos, permitiendo que la policía llegara al lugar tras un llamado al 911. En la escena se secuestró un cuchillo tipo Tramontina con manchas hemáticas. Si bien faltaba el celular de la víctima, se descartó el robo como móvil principal, reforzando la hipótesis del ataque sexual y femicidio.
Quién es el detenido por el crimen en Los Polvorines
El sospechoso residía a unas cinco cuadras de la vivienda de las víctimas y mantenía un vínculo previo con la familia. Los testimonios recolectados sugieren que el hombre, que trabajaba en la construcción, mantenía una obsesión previa con la niña, lo que refuerza las acusaciones en su contra.
Además, se reveló que el año pasado había sido denunciado por el abuso sexual de una adolescente de 16 años en Pablo Nogués, aunque dicha causa fue archivada por falta de pruebas.
Ante el temor generado por esta noticia, los vecinos de la zona comenzaron a movilizar información sobre este sujeto por sus grupos de WhatsApp. En uno de estos, uno de los residentes de la barriada indicó que Amarilla reside en el barrio "La Cabaña" y no dentro de Los Polvorines, como trascendió en las primeras informaciones.