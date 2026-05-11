Atraparon a dos hombres en Maipú mientras intentaban robar cables del tendido eléctrico

Dos hombres fueron detenidos el sábado en Maipú luego de ser sorprendidos mientras intentaban sustraer cables del tendido eléctrico en la zona de San Roque. El procedimiento se activó tras un llamado del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) que alertó sobre varios sujetos que se encontraban manipulando el cableado sobre la vía pública.

Fuentes policiales confirmaron que el hecho ocurrió a las 19 del citado día sobre calle San Pedro ,donde efectivos policiales llegaron tras el aviso y encontraron a los sospechosos manipulando cables del tendido eléctrico.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, uno de los hombres arrojó distintos elementos al suelo cuando advirtió la presencia de los uniformados e intentó darse a la fuga corriendo por la zona.

Sin embargo, fue alcanzado y reducido a pocos metros, mientras que el segundo sospechoso se tiró al piso y quedó inmediatamente aprehendido por los efectivos.

Durante la inspección realizada en el lugar, los efectivos secuestraron una pinza universal, una linterna frontal táctica recargable y una escalera articulada de aluminio que estaba apoyada sobre un poste de luz.

El caso quedo en manos de la Oficina Fiscal Maipú, quienes tomaran las acciones correspondiente en el caso