Robarruedas protagonizaron una persecución en Maipú: disparos, huida y una camioneta recuperada

Una intensa persecución policial tuvo escenario la noche del miércoles en las calles del departamento de Maipú , luego de que una banda de robarruedas fuera sorprendida sustrayendo elementos de una camioneta estacionada en el barrio Tejas Rojas. Pese a que los efectivos intentaron frenarlos a los tiros, los maleantes se perdieron de vista y finalmente abandonaron el vehículo que utilizaban.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 22 cuando policías fueron desplazados por el Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) hacia calle Fray Venancio Martín , ante la denuncia de movimientos sospechosos alrededor de una camioneta Toyota Hilux estacionada en la vía pública del citado complejo maipucino.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a dos hombres vestidos con ropa oscura junto al vehículo. Inmediatamente, notaron la presencia de los uniformados y ambos escaparon a bordo de una Volkswagen Amarok donde los esperaban otros individuos.

Del procedimiento policial surgió que, en que en medio de la persecución, uno de los sospechosos exhibió un objeto similar a un arma de fuego , por lo que el personal intentó detener la marcha del vehículo mediante disparos dirigidos a los neumáticos.

Pese a ello, la camioneta continuó su intrépido avance, en alta velocidad, por distintas calles de Maipú, por lo que la "carrera" se extendió a lo largo de varias cuadras, hasta que los funcionarios perdieron de vista a los malvivientes.

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Minutos más tarde, el vehículo fue hallado abandonado en inmediaciones de calles Lugones y Vásquez, motivo por el cual fue secuestrado y puesto a disposición de la Policía Científica para someterla a los peritajes correspondientes en busca de huellas o rastros genéticos que ayuden a identificar a los miembros de la banda "robarruedas".

La camioneta tenía pedido de secuestro

Tras verificar la numeración del rodado incautado, la Policía constató que la Amarok presentaba un pedido de secuestro por un hurto agravado denunciado a fines de abril de este año.

En tanto, con respecto al robo perpetrado este miércoles, el propietario de la Hilux denunció que le sustrajeron una rueda trasera, herramientas y otros elementos que estaban dentro del vehículo.