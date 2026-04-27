Frenética persecución en Maipú: iban a bordo de una moto robada, chocaron un móvil y un menor fue detenido

La persecución resultó con una movilidad policial dañada y la detención de un menor de edad. En tanto, su cómplice, quien conducía la moto robada, escapó.

Una frenética persecución terminó con un móvil chocado, el secuestro de una moto robada y la detención de un menor de edad este último fin de semana en Maipú. El conductor del vehículo logró darse a la fuga, pero su cómplice, de 17 años, fue aprehendido en medio del intenso operativo policial.

Todo comenzó alrededor de la 1 del domingo cuando personal policial realizaba un recorrido preventivo por el interior del barrio Corazón de Jesús, en Gutiérrez, y notaron la presencia de dos sujetos realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta sin luces.

Frente a eso, los uniformados intentaron frenarles la marcha, pero los sospechosos impactaron el lado del acompañante de la movilidad, en el cruce de calles Correa y Jerónimo Ruiz. En ese instante, el cómplice del conductor descendió del rodado menor y fue aprehendido.

Persecución y secuestro de la moto robada Sin embargo, el procedimiento no terminó allí, ya que los funcionarios públicos continuaron la persecución del individuo al mando de la moto, quien en el cruce de calles Jerónimo Ruiz y Julio Argentino Roca abandonó el vehículo y terminó escapándose a pie.

Más allá de eso, se verificaron los datos de la motocicleta, una Zanella ZB azul, y se confirmó que presentaba pedido de secuestro por una denuncia de robo agravado radicada el jueves 23 de este mes.