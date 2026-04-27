Disparos y una moto robada: dos detenidos en sendas persecuciones por Las Heras

Dos episodios delictivos desembocaron en persecuciones policiales y detenciones el último fin de semana en Las Heras . En uno de los hechos, un sospechoso fue detenido con un arma tumbera tras un tiroteo , mientras que en otra intervención un sujeto cayó a bordo de una moto robada . Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

El primero de los episodios tuvo lugar alredor de las 23 del viernes cuando efectivos lasherinos realizaban tareas de patrullaje por calle Sargento Cabral y, en el cruce con Falucho, divisaron la presencia de dos individuos que viajaban en una motocicleta.

Al notar la presencia de los uniformados, los motociclistas salieron a toda velocidad hacia el oeste de Falucho, con el objetivo de perderse de vista de las autoridades. No obstante, lograron frenarles el paso en el cruce de calles Sáenz Peña y Lisandro de la Torre .

En ese lugar, les practicaron el palpado de armas, que dio resultado negativo, y luego verificaron el dominio del rodado, constatando que tenía pedido de secuestro por robo agravado desde el 23 de febrero de este año.

Frente a eso, personal de la Oficina Fiscal Las Heras N°1 dispuso el secuestro del vehículo y que el conductor, identificado como Lautaro Javier Carrera Hidalgo (20), sea aprehendido y trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a la espera de que se defina su situación procesal, de acuerdo con la información policial.

En tanto, el acompañante fue llevado hasta la Comisaría 16° por averiguación de antedentes, agragaron las fuentes del hecho.

Tiros, persecución y captura en la villa Junín

Instantes más tarde esa misma jornada, minutos antes de las medianoche del sábado, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un grupo de sujetos realizando disparos de arma de fuego en el interior de la villa Junín.

Por eso, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) se dirigieron hasta ese sector, donde observaron a uno de los sospechosos caminando por una calle interna del asentamiento. Al percatarse del arribo de la movilidad policial, el sospechoso decidió intentar escapar a pie.

WhatsApp Image 2026-04-25 at 04.32.34(3) El arma tumbera secuestrada en Las Heras. Gentileza.

Lugo de una breve persecución, fue atrapado escondido tras las malezas. Al requisarlo, los uniformados descubrieron que tenía en su poder un arma de fuego de fabricación casera, cargada con un cartucho 12.70 PG. Ademas, el malviviente tenía otro proyectil entre sus prendas, detallaron las fuentes policiales.

Ante esa situación, el sindicado tirador, identificado como Nahuel Franco Rodríguez, quedó detenido en la Subcomisaría Iriarte, a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°2.