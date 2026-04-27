"Me dejó internada, con la cara destruida": así fue el brutal ataque de un hombre a su expareja en Pilar

La víctima denunció que el agresor no fue citado a declarar y aseguró que hoy vive con miedo tras el ataque.

Un terrible episodio de violencia tuvo lugar en la localidad bonaerense de Pilar, donde un hombre atacó a golpes a su pareja y le desfiguró la cara. Por el momento, el atacante se encuentra libre y no fue citado a declarar. Según trascendió, tiene otras causas penales abiertas.

Video: así fue la salvaje golpiza Así fue el brutal ataque a una mujer en Pilar

Según trascendió, el hecho habría ocurrido en el mes de mayo del año pasado, pero se viralizó el sábado en redes sociales. A través de su cuenta de Facebook, la víctima compartió un video del brutal ataque.

“Me cansé de que nadie me escuche. Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, expresó la mujer. En las imágenes se observa el momento en el que, en medio de una discusión, Federico Nicolás Balbuena agarró a su pareja, la tiró al sillón y la golpeó.

La mujer realizó la denuncia en noviembre de 2025. En estos momentos, la causa se encuentra en manos de la Fiscalía N°1 de Pilar, especializada en violencia de género. Durante la investigación, se realizó un allanamiento y se secuestraron dos armas pertenecientes al sospechoso.