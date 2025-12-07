Un hombre desfiguró a golpes a una nena y atacó a la madre, luego fue detenido en Gerli

Un hombre fue detenido en Gerli tras golpear brutalmente a una nena de 7 años y atacar a su madre; vecinos lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Los gritos de la madre alertaron a los vecinos, que al darse cuenta de lo que ocurrió, comenzaron a golpearlo y lo detuvieron. (Imagen ilustrativa)

Un hombre fue detenido en Gerli, provincia de Buenos Aires, después de que golpeara salvajemente a una nena de 7 años que se encontraba a su cuidado, y luego a la madre. Los vecinos debieron intervenir para evitar su fuga, que lo golpearon hasta la llegada de la Policía. La niña fue hospitalizada y se encuentra fuera de peligro.

El caso ocurrió en una casa de la calle Gibraltar al 2200, donde la menor permanecía sola junto a Axel Damián Rivero, de 37 años, pareja de su madre y padrastro de la víctima. Cuando la mujer regresó, encontró a su hija con mordidas, cortes en los labios y varios hematomas en su rostro. Allí, Rivero comenzó a atacarla, lo que obligó a que salga corriendo de su casa para pedir ayuda.

Luego de alertar a los vecinos, estos se acercaron y tomaron conocimiento del ataque. Mientras la mujer y la nena buscaban asistencia, el sospechoso intentó escapar por la calle, pero los propios vecinos de la zona lo interceptaron, lo golpearon y lo retuvieron hasta la llegada del personal policial y médico.

Vecinos intervinieron ante la gravedad del ataque Según señalaron fuentes del caso, los vecinos no solo contuvieron al acusado, sino que también asistieron a la madre y a la menor hasta el arribo de la ambulancia. Rivero fue trasladado al Hospital Presidente Perón bajo custodia, mientras que la niña también fue derivada al mismo centro de salud para recibir atención inmediata. La evolución médica de la menor no fue detallada por las autoridades, que informaron únicamente sobre la gravedad de las lesiones visibles.