Dramático video: policías salvaron a una nena que se ahogó con un capuchón de lapicera

La nena, de un año, llegó con signos de asfixia a una comisaría de Córdoba y fue asistida por efectivos antes del traslado al Hospital Infantil.

Una nena de un año se ahogó con un capuchón y policías le salvaron la vida.

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la noche del lunes en barrio General Savio, en la ciudad de Córdoba, cuando una nena de apenas un año llegó junto a su madre a una comisaría con severas dificultades respiratorias tras haberse atragantado presuntamente con el capuchón de una lapicera.

Según relató la mujer a los efectivos, la pequeña tenía problemas para respirar y necesitaba asistencia urgente. Ante la desesperante situación, el personal policial actuó de inmediato realizando maniobras de primeros auxilios para destrabar las vías respiratorias.

Gracias al rápido accionar de los uniformados, la menor logró ser estabilizada en el lugar mientras aguardaban el traslado sanitario.

El cuadro de la nena Posteriormente, la niña fue trasladada de urgencia en un móvil policial hacia el Hospital Infantil de barrio Alta Córdoba, donde los médicos confirmaron un cuadro de asfixia y ahogamiento.

Tras recibir la atención correspondiente y permanecer en observación, la menor fue dada de alta. El dramático episodio quedó registrado en un video donde puede verse el trabajo de los policías para salvarle la vida a la pequeña.