La alumna que murió tras caerle un arco alcanzó a llamar a sus papás después del accidente: los desgarradores detalles

La alumna de 15 años sufrió graves lesiones internas cuando se le cayó un arco de fútbol encima en una escuela de Jesús María y murió horas después.

El arco apoyado en la pared que cayó sobre la alumna y le causó lesiones que derivaron en su muerte.

La conmoción sigue creciendo en Jesús María tras la muerte de una alumna de 15 años a la que se le cayó encima un arco de fútbol en el patio de su escuela. En las últimas horas se conoció que, antes de ser trasladada a un centro de salud, la joven alcanzó a llamar a sus padres para pedir ayuda.

El trágico episodio ocurrió este jueves cerca de las 15.30 en el Ipem 294 de la ciudad cordobesa. Según reconstruyeron testigos, la estudiante estaba subida sobre los hombros de su novio cuando se sujetó del travesaño y la estructura cayó sobre su abdomen.

De acuerdo con el relato de una compañera, tras el impacto la adolescente regresó por sus propios medios al aula y desde allí se comunicó con su familia porque el establecimiento no contaba con servicio médico. “Los profesores nunca hicieron nada”, aseguró la alumna a noticiero de canal El Doce que difundió el caso.

Las lesiones internas de la alumna La joven fue trasladada junto a su padrastro a la Clínica Jesús María. Aunque ingresó consciente, los médicos detectaron severas lesiones en el hígado y decidieron internarla en terapia intensiva. Horas más tarde, cuando era preparada para una cirugía de urgencia, sufrió un shock hipovolémico y un paro cardiorrespiratorio que derivaron en su muerte durante la madrugada de este viernes.

Otro dato clave que surgió en las últimas horas es que el arco involucrado estaba apoyado contra una pared del patio escolar. Ese elemento ahora forma parte de la investigación judicial que busca determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo el accidente.