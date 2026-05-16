Bajó por un problema en una rueda y murió atropellado en la Perito Moreno

Un hombre de 41 años murió este sábado por la mañana luego de ser atropellado sobre la Autopista Perito Moreno , a pocos metros del peaje Avellaneda, cuando había descendido de una camioneta por un desperfecto mecánico en su rueda .

El hecho ocurrió en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Según se informó, las víctimas viajaban en una Toyota Hilux blanca y se detuvieron para revisar una falla en la rueda trasera izquierda. Mientras intentaban solucionar el problema al costado de la traza, fueron embestidos por otro vehículo.

Producto del fuerte impacto, el hombre de 41 años sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió en el lugar. Personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque sin resultados positivos.

En tanto, un joven de 19 años que también se encontraba fuera de la camioneta resultó herido y fue trasladado al Hospital Piñero con politraumatismos. Hasta el momento no trascendió oficialmente cuál es su estado de salud.

El vehículo involucrado en el choque sería una Ford EcoSport blanca. Tras atropellar a las víctimas, el conductor escapó de la escena y permanece prófugo.

Un allegado a la familia contó que las víctimas eran oriundas de Magdalena y se dirigían hacia la zona de Bavio transportando caballos.

La Policía trabaja para identificar al conductor fugado y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.