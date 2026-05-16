La familia de Ángel denunció que el cuerpo del nene sigue en la morgue a más de un mes: "Cada día duele más"

La familia de Ángel, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, cuestionó la investigación de la causa y denunció un desgarrador hecho.

La causa por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido el 5 de abril en Comodoro Rivadavia, volvió a generar conmoción luego de que su familia denunciara que el cuerpo del nene continúa en la morgue judicial mientras avanza la investigación.

La denuncia fue realizada por Lorena Andrade, madrastra del pequeño, quien publicó un video en redes sociales en el que expresó el dolor de la familia y apuntó contra la demora judicial. “Cada día duele más”, sostuvo la mujer en un mensaje que rápidamente se viralizó.

El reclamo surgió días después de que una nueva pericia médica concluyera que Ángel murió como consecuencia de una neumonía bilateral. Ese resultado fue rechazado por la querella, encabezada por el abogado Roberto Castillo, que sostiene que existen pruebas de maltrato y abandono sobre el niño.

La autopsia de Ángel En paralelo, trascendieron detalles del informe forense incorporado a la causa. Según la investigación, el menor presentaba al menos 20 golpes concentrados en la cabeza, lesiones que habrían provocado un edema cerebral hemorrágico generalizado y posteriormente un fallo cardiorrespiratorio.

Los especialistas indicaron además que los traumatismos habrían sido ocasionados de manera voluntaria. Las radiografías realizadas al cuerpo determinaron que las lesiones estaban focalizadas únicamente en la zona del cráneo y no en otras partes del cuerpo.