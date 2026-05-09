Giro en el caso de Ángel: aseguran que murió por neumonía y no por golpes

La investigación por la muerte d e Ángel López , el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia , dio un giro inesperado en las últimas horas. Según nuevos estudios periciales incorporados a la causa, el menor murió por una neumonía bilateral .

De esta forma, los informes histopatológicos presentados ante la Justicia de Chubut contradijeron la hipótesis inicial sostenida por la fiscalía, que había imputado a la madre biológica del niño, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, por un presunto homicidio agravado por el vínculo.

La acusación original se apoyaba en un informe preliminar de autopsia que detallaba la presencia de más de 20 lesiones internas en la cabeza del menor. Bajo esa línea investigativa, ambos acusados quedaron detenidos con prisión preventiva mientras avanzaban las medidas judiciales.

Sin embargo, las nuevas conclusiones médicas determinaron que el fallecimiento no estuvo vinculado a un traumatismo craneal provocado por terceros, sino a una infección respiratoria aguda que no recibió tratamiento médico a tiempo.

A partir de este cambio, la defensa de los imputados solicitará la revisión de las medidas cautelares y buscará la liberación de ambos . Los abogados sostendrán que no existieron agresiones físicas directas que derivaran en la muerte del niño.

El nuevo escenario también obliga a la fiscalía a redefinir la investigación. Se deberá establecer si existió abandono de persona, negligencia o falta de asistencia médica por parte de quienes estaban a cargo del menor, o si el caso puede encuadrarse como una muerte natural.

Mientras tanto, la familia que crió a Ángel durante sus primeros años rechazó la conclusión de las pericias complementarias. Luis López, padre del niño, y Lorena Andrade, su pareja, sostienen que el menor sufría situaciones de maltrato desde que fue revinculado con su madre biológica por decisión de la Justicia de Familia.

“Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, expresó Andrade en declaraciones recientes.