La madrastra de Ángel López difundió videos inéditos del nene que murió y apuntó contra la Justicia

Lorena Andrade , la madrastra de Ángel López , el nene de 4 años cuya muerte en Comodoro Rivadavia se investiga como un homicidio agravado , reactivó el reclamo a través de las redes sociales al compartir videos inéditos del menor y un descargo exigiendo a la Justicia local: “Lo único que puedo pedir es que estén todos los responsables presos”.

Con una serie de publicaciones que combinan la emotividad de los recuerdos familiares con denuncias institucionales, Andrade buscó visibilizar las fallas del sistema que derivaron en la tragedia.

Desde principios de esta semana, la mujer comenzó a compartir videos en TikTok que muestran a Ángel en situaciones de su vida cotidiana, jugando y compartiendo momentos en un entorno que ella describió como “amoroso”.

Según Andrade, estas imágenes buscan contrastar con el desenlace fatal del menor tras haber sido restituido a su madre biológica , Mariela Altamirano.

Por otro lado, a través de Facebook, Andrade intensificó sus críticas hacia los funcionarios que intervinieron en el proceso judicial previo. En sus mensajes, exige que “estén todos los responsables presos” , señalando directamente a un juez, una defensora y una psicóloga.

Además, arremetió contra el Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut por haber emitido un comunicado sobre el caso, acusándolos de “alimentar la violencia” y de, presuntamente, no haber actuado adecuadamente a través de la profesional involucrada en la causa.

El trasfondo del caso remite a la decisión judicial que otorgó la custodia del niño a Altamirano, quien actualmente se encuentra detenida junto a su pareja, Michel González. Ambos están imputados por homicidio agravado luego de que el pequeño ingresara al hospital en estado crítico con múltiples lesiones compatibles con un maltrato sostenido.